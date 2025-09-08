Anestezist din Franța, acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. 12 au murit

Un medic anestezist din Franța a fost trimis în judecată, acuzat că a otrăvit 30 de pacienți, dintre care 12 au murit. Frédéric Péchier, care lucra la două clinici din Besançon, riscă închisoare pe viață într-un proces descris de procurori drept fără precedent în istoria Franței.

Frédéric Péchier, medic anestezist, a fost trimis în judecată la Besançon și riscă închisoare pe viață, fiind acuzat că a otrăvit 30 de pacienți între 2008 și 2017, dintre care 12 au murit, informează The Guardian.

Péchier a lucrat la două clinici din Besançon, unde pacienți cu risc redus au suferit stopuri cardiace în circumstanțe suspecte. În urma a opta ani de anchetă, procurorii susțin că medicul ar fi manipulat pungi de anestezie sau perfuzii pentru a provoca urgențe medicale, în care să intervină pentru a-și etala abilitățile și a-și discredita colegii.

Procurorul Étienne Manteaux a declarat că acesta este un caz fără precedent în istoria Franței.

Cel mai tânăr pacient vizat avea doar patru ani și a supraviețuit, în timp ce cel mai vârstnic avea 89 de ani. Medicul neagă acuzațiile și susține că erorile medicale ale altor colegi sunt responsabile pentru tragedii.

Procesul, care se va întinde până în decembrie, reunește peste 150 de părți civile.

Fiica unei victime a declarat: "Aștept de 17 ani acest proces". Tatăl ei a murit în 2008 în urma unui stop cardiac cauzat de o supradoză de lidocaină, un anestezic local.

