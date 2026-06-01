Cea mai bătrână şoferiţă din lume. La 108 ani, a primit dreptul de a conduce pentru încă 7 ani

O femeie din Statele Unite ale Americii bate toate recordurile. Susan Young Browne are 108 ani, iar recent autorităţile americane i-au prelungit permisul până în 2033.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 15:50
Susan locuieşte în Delaware şi spune că vrea să "îmbătrânească cu graţie". Femeia susţine că secretul longevităţii stă într-un program regulat de exerciţii fizice şi o viaţă fără excese. Vitalitatea femeii a fost recunoscută şi de autorităţi care i-au dat dreptul de a conduce până în 2033, adică până va împlini 115 ani.

Guvernatorul statului Delaware a participat la petrecerea de ziua ei

Browne a venit în Delaware în 1918, într-o perioadă în care în SUA încă exista segregarea. A lucrat la fermă, alături de familia sa, iar după cel de-al Doilea Război Mondial a urmat cursurile Colegiului de Stat Delaware pentru studenţi de culoare, ceea ce astăzi poartă numele de Universitatea de Stat din Delaware. După terminarea cursurilor, a devenit profesoară, carieră pe care urmat-o până a ieşit la pensie.

Susan Young Browne a fost căsătorită de două ori, iar în urma acestor căsătorii a rămas cu o familie numeroasă. "Când mă trezesc dimineaţa am un program de exerciţii fizice pe care îl fac de la 20 de ani", a declarat Browne pentru CBS News. Fiind un membru important al comunităţii, la petrecerea de ziua ei, când a implinit 108 ani, printre cei 130 de invitaţi s-a numărat însuşi guvernatorul statului Delaware. Cel mai frumos cadou primit, spune Susan Young Browne, a fost un loc de parcare gratuit.

