Apple, dată în judecată pentru că ar fi folosit "biblioteci-umbră" pentru a îşi antrena modelul A.I.

Gigantul tehnologic Apple a fost acţionat în instanţă în California de doi neurocercetători americani care acuză compania că a utilizat mii de cărţi piratate pentru a antrena modelul său de inteligenţă artificială, Apple Intelligence.

Apple, dat în judecată pentru că ar fi folosit "biblioteci-umbră" pentru a îşi antrena modelul A.I. - Profimedia

Susana Martinez-Conde şi Stephen Macknik, profesori la Universitatea de Ştiinţe Medicale SUNY Downstate din Brooklyn, au depus joi o plângere colectivă în faţa unui tribunal federal, susţinând că Apple ar fi folosit "biblioteci-umbră" ilegale de cărţi digitale pentru instruirea algoritmilor săi, conform Reuters.

Procesul vine la doar o lună după ce un alt grup de autori a intentat o acţiune similară împotriva companiei, acuzând-o de folosirea neautorizată a operelor lor pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligenţă artificială.

Cazul se înscrie într-un val tot mai amplu de procese intentate marilor companii de tehnologie – precum OpenAI, Microsoft şi Meta – acuzate de utilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor în procesul de antrenare a modelelor AI. Într-un precedent notabil, compania Anthropic a fost de acord, în august, să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia un litigiu similar privind chatbotul său Claude.

Potrivit plângerii, Apple ar fi folosit seturi de date ce conţin mii de cărţi piratate şi alte materiale preluate ilegal de pe internet, printre care şi lucrările celor doi profesori — "Champions of Illusion: The Science Behind Mind-Boggling Images and Mystifying Brain Puzzles" şi "Sleights of Mind: What the Neuroscience of Magic Reveals About Our Everyday Deceptions."

Reclamanţii cer despăgubiri financiare, al căror cuantum nu a fost specificat, precum şi o hotărâre judecătorească prin care Apple să fie obligată să înceteze utilizarea ilegală a operelor protejate.

Apple Intelligence, prezentat oficial în iunie, este un set de funcţii bazate pe inteligenţă artificială integrate în iPhone şi iPad. Potrivit plângerii, acţiunile companiei au generat o creştere spectaculoasă a valorii bursiere: "Ziua de după lansarea Apple Intelligence a adus companiei o valoare de piaţă suplimentară de peste 200 de miliarde de dolari – cea mai profitabilă zi din istoria sa."

Reprezentanţii Apple şi ai reclamanţilor nu au comentat public cazul până vineri.

