Armata britanică, către Putin: "Vă vedem". Trei submarine ruseşti ar fi spionat cabluri în Atlanticul de Nord

Forţele armate britanice au urmărit timp de o lună trei submarine ruseşti suspectate că monitorizau cabluri şi conducte din Atlanticul de Nord. Operaţiunea, la care au participat şi aliaţi NATO, s-a încheiat fără incidente, însă Londra transmite un avertisment direct Moscovei: orice tentativă de sabotaj va avea "consecinţe grave".

de Redactia Observator

la 09.04.2026 , 14:23
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei Vladimir Putin, preşedintele Rusiei - Profimedia

"Am desfăşurat forţele noastre armate pentru a monitoriza şi descuraja orice activitate rău intenţionată a acestor submarine", a declarat John Healey, ministrul Apărării britanic, într-o conferinţă de presă, adăugând că şi alte ţări aliate, între care Norvegia, au participat la operaţiune, potrivit Agerpres.

"Preşedintelui Putin, îi spun: "Vă vedem. Vedem activitatea voastră peste cablurile şi conductele noastre şi ar trebui să ştiţi că orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată şi va avea consecinţe grave". Forţele noastre armate le-au lăsat să înţeleagă fără urmă de tăgadă că erau monitorizate, că mişcările lor nu erau secrete, aşa cum plănuise preşedintele Putin, şi că tentativa lor de operaţiune secretă a fost expusă", a continuat oficialul britanic, adresându-se direct preşedintelui rus Vladimir Putin.

El a adăugat că submarinele au părăsit acum apele britanice şi s-au îndreptat spre nord şi că nu există semne de deteriorare a infrastructurii subacvatice.

Articolul continuă după reclamă

Healey a menţionat că operaţiunea rusească a implicat un submarin de atac rusesc din clasa Akula şi două submarine specializate din cadrul Direcţiei Principale pentru Cercetarea Largului Mării (GUGI) din Moscova.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.