Armata britanică, către Putin: "Vă vedem". Trei submarine ruseşti ar fi spionat cabluri în Atlanticul de Nord

Forţele armate britanice au urmărit timp de o lună trei submarine ruseşti suspectate că monitorizau cabluri şi conducte din Atlanticul de Nord. Operaţiunea, la care au participat şi aliaţi NATO, s-a încheiat fără incidente, însă Londra transmite un avertisment direct Moscovei: orice tentativă de sabotaj va avea "consecinţe grave".

"Am desfăşurat forţele noastre armate pentru a monitoriza şi descuraja orice activitate rău intenţionată a acestor submarine", a declarat John Healey, ministrul Apărării britanic, într-o conferinţă de presă, adăugând că şi alte ţări aliate, între care Norvegia, au participat la operaţiune, potrivit Agerpres.

"Preşedintelui Putin, îi spun: "Vă vedem. Vedem activitatea voastră peste cablurile şi conductele noastre şi ar trebui să ştiţi că orice încercare de a le deteriora nu va fi tolerată şi va avea consecinţe grave". Forţele noastre armate le-au lăsat să înţeleagă fără urmă de tăgadă că erau monitorizate, că mişcările lor nu erau secrete, aşa cum plănuise preşedintele Putin, şi că tentativa lor de operaţiune secretă a fost expusă", a continuat oficialul britanic, adresându-se direct preşedintelui rus Vladimir Putin.

El a adăugat că submarinele au părăsit acum apele britanice şi s-au îndreptat spre nord şi că nu există semne de deteriorare a infrastructurii subacvatice.

Articolul continuă după reclamă

Healey a menţionat că operaţiunea rusească a implicat un submarin de atac rusesc din clasa Akula şi două submarine specializate din cadrul Direcţiei Principale pentru Cercetarea Largului Mării (GUGI) din Moscova.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰