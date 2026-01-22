Armata franceză cumpără drone kamikaze cu rază lungă de acțiune

Forţele armate franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării. Potrivit Reuters, Franţa încearcă să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, scrie Agerpres.

Aparatele de zbor sinucigaşe, fără pilot, vor fi produse de MBDA, companie specializată în rachete, şi de Aviation Design, activă în domeniul dronelor, care s-au asociat pentru acest proiect, a comunicat Directoratul General pentru Armament (DGA), precizând că prima tranşă de astfel de arme-muniţii telecomandate urmează să fie livrată la jumătatea lui 2027.

Valoarea contractului nu a fost dezvăluită.

Dronele kamikaze sunt de unică folosinţă; ele se izbesc de ţinte, explodând la impact şi distrugându-se odată cu acestea.

Articolul continuă după reclamă

Dronele în general sunt vitale pentru războiul modern, aşa cum a demonstrat războiul ruso-ucrainean. Franţa încearcă să recupereze teren în acest domeniu şi - remarcă Reuters - a făcut din efortul respectiv o prioritate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰