Cea mai frumoasă fată din lume se mărită. Este vorba de fotomodelul Thylane Blondeau, faimoasă în toată lumea încă de când era un copil, datorită frumuseţii ei răvăşitoare. Acum are 24 de ani, iar alesul este Ben Attal, un DJ parisian care i-a pus pe deget un inel de logodnă de 40.000 de euro. Thylane Blondeau a defilat pentru prima oară într-o prezentare de modă pentru Jean Paul Gaultier la vârsta de patru ani.

Thylane Blondeau a fost cerută în căsătorie într-un cadru spectaculos, pe Riviera Atenei. Momentul a fost organizat până la cel mai mic detaliu, într-un resort de 5 stele, situat pe malul mării, unde prețul unei singure nopți de cazare ajunge la 700 de dolari. Cel care a cucerit-o pe frumoasa Thylane este chiar cel mai bun prieten al ei, un DJ parizian de 28 de ani: Ben Attal. Tânărul nu s-a uitat la bani: doar pe inelul de logodnă din aur cu diamant a plătit peste 40.000 de euro.

Thylane Blondeau a cunoscut faima la doar 4 ani

Povestea lor a început în 2020, la Paris, și s-a transformat rapid din prietenie într-o relație de dragoste. De atunci, cei doi sunt nedespărțiți. Una dintre primele lor escapade romantice a fost pe Coasta de Azur, în Saint-Tropez. Thylane Blondeau a cunoscut faima la doar 4 ani, după ce a defilat pentru casele de modă Jean Paul Gaultier şi Dolce & Gabbana. Un an mai târziu, numele ei făcea înconjurul planetei, după ce revista Vogue Enfants a încoronat-o cea mai frumoasă fată din lume. Totuşi, modelul de 24 de ani spune că are mai multe complexe.

"Dacă e ceva ce mă face să mă simt complexată, n-aş zice neapărat complexată, dar urăsc să zâmbesc, nu-mi place deloc. Am un temperament greu de suportat", a declarat Thylane Blondeau, model. Astăzi, franţuzoaica atrage în continuare bliţurile paparazzilor şi luminile reflectoarelor. Cea mai frumoasă femeie din lume a făcut pasul către cinematografia franceză şi a apărut în mai multe producţii locale. Cel mai cunoscut titlu din palmaresul ei este „Belle şi Sebastian“.

