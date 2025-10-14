Antena Meniu Search
Israelul a ucis cel puţin 6 persoane în estul Gazei. "Este o încălcare a acordului de încetare a focului"

Armata israeliană a declarat, marţi, că a deschis focul asupra unor persoane suspecte care se îndreptau spre soldaţii israelieni în nordul Fâşiei Gaza. Cel puţin şase persoane au fost ucise de forţele israeliene în cartierul Shejaiya din estul Gazei.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 14:16
Armata israeliană a afirmat că suspecţii au încălcat o frontieră stabilită în cadrul planului de încetare a focului negociat de Washington, ceea ce Israelul consideră o încălcare a acordului, potrivit Reuters.

Agenţia de ştiri palestiniană Wafa a precizat că cel puţin 6 persoane au fost ucise de forţele israeliene în cartierul Shejaiya din estul Gazei.

Wafa citează o sursă medicală care afirmă că acestea au fost ucise "când dronele israeliene au tras asupra locuitorilor care îşi inspectau casele".

Într-o declaraţie pe Telegram, un purtător de cuvânt al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) afirmă că "au fost identificaţi mai mulţi suspecţi care au trecut Linia Galbenă şi s-au apropiat de forţele IDF care operează în nordul Fâşiei Gaza, ceea ce constituie o încălcare a acordului".

Linia galbenă este locul în care trupele israeliene s-au retras în conformitate cu planul de încetare a focului al lui Trump.

"S-au făcut încercări de a respinge suspecţii. Suspecţii nu au răspuns şi au continuat să se apropie de forţe, iar acestea au tras pentru a elimina ameninţarea", a adăugat purtătorul de cuvânt al IDF.

Un purtător de cuvânt al Hamas a calificat focurile de armă drept "o încălcare a acordului de încetare a focului".

