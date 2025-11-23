Armata ucraineană ar fi avariat centrala termică Shatura din regiunea Moscova în noaptea de sâmbătă spre duminică, au raportat canalele media rusești Telegram.

Armata ucraineană ar fi avariat o centrală termică din regiunea Moscova - Twitter / Status-6 (Military & Conflict News)

Videoclipurile postate pe rețelele sociale par să arate o explozie mare și un incendiu care a izbucnit la centrală, în urma lovirii țintei cu un proiectil.

Kyiv Independent nu poate verifica imediat aceste informații, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul raportat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Centrala termică Shatura este situată la aproximativ 120 de kilometri est de capitala Rusiei, la periferia regiunii Moscova.

În aceeași noapte, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat că două drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitală.

Rosaviatsiia, autoritatea aviatică rusă, a raportat, de asemenea, că aeroportul Zhukovsky din Moscova și-a suspendat temporar operațiunile din cauza prezenței dronelor în regiune.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel național.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau la eventualele victime.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că măsurile de austeritate ar trebui să vizeze şi sistemul medical? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰