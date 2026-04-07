Moment istoric: Artemis II a trecut prin spatele Lunii și revine după cea mai îndepărtată călătorie spațială

Suntem peste 8 miliarde de oameni aici, pe Pământ. Patru dintre cei care nu sunt, însă, au scris istorie din spaţiu. Astronauţii echipajului Artemis 2 au ajuns în cel mai îndepărtat punct de planetă, la peste 400 de mii de kilometri distanţă. Departe de probleme, de conflicte, de tensiuni, de orice e posibil omenesc. Ochii lor au văzut inclusiv părţi din faţa ascunsă a Lunii, niciodată vizibilă de pe Terra şi ascunsă în umbră în timpul fiecărei misiuni Apollo, atunci cand a orbitat satelitul în urmă cu 50 de ani. Survolul s-a încheiat si îşi continuă drumul spre casă - loc pe care chiar ei mărturisesc că îl vor alege întotdeauna.

Cei patru curajoşi de la bordul navei Orion au dus omenirea mai departe de Pământ decât oricine din istorie, aseară, în jurul orei 21:00, ora României. "Ne vom continua călătoria şi mai departe în spaţiu, înainte ca planeta mamă să reuşească să ne aducă înapoi la tot ce avem mai drag. Mai presus de toate, profităm de acest moment să lansăm o provocare acestei generaţii şi celei viitoare: ca acest record să fie doborât cât mai curând".

Emoţia a fost imediat dublată de un alt moment. Comandantul misiunii, Reid Wiseman, a solicitat centrului de control al misiunii ca unul dintre craterele de pe Lună să fie botezat Carroll, numele soţiei sale, care a murit în 2020 din cauza unei boli incurabile.

Survolul satelitului natural al Pământului a continuat pentru şapte ore. Astronauţii au avut parte de o privelişte pe cât de spectaculoasă, pe atât de obositoare pentru vederea lor. Lumina în capsula a fost redusă la o intensitate mai mică, iar impactul ochiului cu luciul lunii a fost unul pe măsură.

După cinci ore de la recordul doborât, capsula Orion a ajuns în partea nevăzută a Lunii. Şi, timp de 40 de minute, a fost linişte. Nimeni de aici nu a ştiut nimic de cei patru astronauţi. "Către toţi cei de pe Pământ şi din jurul lui: vă iubim, de pe Lună! Ne vedem de cealaltă parte".

Comunicaţiile cu NASA nu au putut fi menţinute în timpul survolului - un fenomen normal, de altfel, din cauza blocajului vizual dintre Orion şi Pământ. La ora două dimineaţa, Artemis 2 se afla la doar 6.550 de kilometri de suprafaţa Lunii. După ce legătura a fost restabilită, operaţiunile normale au fost reluate.

"Către Asia, Africa Şi Oceania, vă privim de aici. Puteţi să vă uitaţi în sus şi veţi vedea luna chiar acum. Şi noi vă vedem. În cele din urmă, vom alege mereu Pământul, ne vom alege mereu unii pe alţii", spun astronauţii.

Capsula Orion a traversat apoi şi o eclipsă totală de Soare. De pe pământ, Donald Trump le-a făcut o surpriză astronauţilor. "Astăzi aţi scris istorie şi aţi făcut ca întreaga Americă să fie cu adevărat mândră. Avem multe motive de mândrie în ultima vreme, dar nimic nu se compară cu ceea ce faceţi voi, să înconjuraţi Luna pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Aş vrea să vă întreb cum a fost când aţi rămas fără semnal? Am spus o mică rugăciune, dar apoi a trebuit să continui treaba pentru a înregistra observaţiile ştiinţifice privind faţa ascunsă a Lunii", a declarat Trump.

⁠Au fost şi clipe amuzante. În timpul transmisiunii live de la bordul capsulei Orion, un borcan de Nutella a plutit prin faţa astronauţilor. Urmăritorii s-au amuzat copios pe reţelele sociale. Orion își va continua acum traiectoria de întoarcere spre Pământ. Misiunea ar urma să se încheie cu o amerizare în Oceanul Pacific, în apropierea Californiei.

