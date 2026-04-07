"Cea mai tare reclamă". Momentul amuzant în care un borcan de Nutella plutește în capsula Orion

Clipe amuzante în timpul transmisiunii live de la bordul capsulei Orion. Un borcan de cremă tartinabilă Nutella a plutit prin faţa astronauţilor, iar urmăritorii s-au amuzat copios pe reţelele sociale.

Un borcan de Nutella a devenit viral după ce a apărut plutind în imponderabilitate la bordul misiunii Artemis II. În imaginile surprinse în timpul zborului, borcanul intră în cadru cu eticheta perfect vizibilă, într-un moment care pare desprins dintr-o reclamă. Clipul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, unde utilizatorii l-au numit "cea mai bună reclamă gratuită din istorie".

Reprezentanții NASA au tratat momentul cu umor, spunând că echipajul se bucură de dulciuri în timp ce fotografiază Luna. La rândul său, brandul Nutella a redistribuit imaginile, declarând că este onorat să fi ajuns mai departe decât orice altă cremă tartinabilă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Artemis 2 a depăşit recordul Apollo 13

În timp ce zbura în spatele Lunii, nava spaţială Orion a atins distanţa maximă faţă de Pământ, care se estimează a fi de aproximativ 252.756 de mile, potrivit transmisiunii în direct a NASA. Echipajul misiunii Artemis II a doborât recordul stabilit de misiunea Apollo 13 privind cea mai mare distanţă parcursă de oameni faţă de Pământ.

Survolul satelitului natural al Pământului a continuat pentru 7 ore. Astronauţii au avut parte de o privelişte pe cât de spectaculoasă, pe atât de obositoare pentru vederea lor. Lumina în capsula a fost redusă la o intensitate mai mică, iar impactul ochiului cu luciul lunii a fost unul pe măsură.

După cinci ore de la recordul doborât, capsula Orion a ajuns în partea nevăzută a Lunii. Şi, timp de 40 de minute, a fost linişte. Nimeni de aici nu a ştiut nimic de cei patru astronauţi.

Comunicaţiile cu NASA nu au putut fi menţinute în timpul survolului - un fenomen normal, de altfel, din cauza blocajului vizual dintre Orion şi Pământ. La ora două dimineaţa, Artemis 2 se afla la doar 6.550 de kilometri de suprafaţa Lunii. După ce legătura a fost restabilită, operaţiunile normale au fost reluate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰