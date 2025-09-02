Asasinarea deputatului ucrainean, un act de răzbunare pe autorităţi. Ucigaşul şi-a pierdut fiul pe front

Suspectul reţinut pentru uciderea fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a declarat că atacul ar fi fost o "răzbunare pe autorităţile ucrainene". Parubîi a fost împuşcat mortal în oraşul Liov, în vestul Ucrainei, într-un incident pe care preşedintele Volodimir Zelenski l-a descris drept "o crimă oribilă".

Bărbatul care l-a asasinat pe Andrii Parubîi. 2 septembrie 2025 - X/Hromadske

Pe 1 septembrie, autorităţile ucrainene au reţinut un suspect în vârstă de 52 de ani din Liov, al cărui nume nu a fost făcut public. Potrivit anchetatorilor, asasinatul ar fi fost planificat cu atenţie, existând suspiciuni privind implicarea serviciilor de informaţii ruse, scrie Kyiv Independent.

"Recunosc, l-am ucis. Și vreau să cer să fiu schimbat cu prizonieri de război (ucraineni), ca să pot merge să găsesc trupul fiului meu", a declarat bărbatul jurnaliștilor, din spatele unei celule de sticlă.

Potrivit Radio Free Europe, suspectul ar fi intrat în legătură cu Rusia în timp ce încerca să afle detalii despre fiul său, un soldat ucrainean dispărut în apropiere de Bahmut, în 2023. Ulterior, contacte ruse i-ar fi transmis vestea morţii acestuia.

Bărbatul neagă că ar fi colaborat cu autorităţile ruse

Unele publicaţii scriu că bărbatul ar fi fost "şantajat" de serviciile secrete ruse, care s-ar fi folosit de informaţii privind locul unde s-ar afla trupul fiului său. Suspectul a negat însă că ar fi colaborat cu Rusia sau că ar fi fost şantajat. Întrebat de ce l-a ucis pe Parubîi, acesta a răspuns doar că politicianul se afla "în apropiere".

"Dacă aș fi locuit în Vinnytsia, ar fi fost Petia", a spus el, făcând aluzie la fostul președinte Petro Poroșenko.

Un tribunal din Liov a decis arestarea suspectului pentru o perioadă inițială de 60 de zile, fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, ancheta fiind în desfășurare.

Cine a fost Andrii Parubîi

Andrii Parubîi, al cărui serviciu funerar a avut loc pe 2 septembrie la Catedrala Sfântul Gheorghe din Liov, a fost un cunoscut activist, politician și oficial guvernamental. A participat la Revoluția Portocalie din 2004 și a condus grupuri de voluntari pentru autoapărare în timpul Revoluției EuroMaidan din 2013-2014.

După înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Ianukovici, Parubîi a fost numit secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, funcție pe care a deținut-o între februarie și august 2014, perioadă în care Rusia a ocupat Crimeea și a declanșat războiul din Donbas.

Rolul său la conducerea Consiliului Național de Securitate și Apărare, în primele luni ale agresiunii ruse, l-a transformat într-o țintă constantă a propagandei și dezinformării de la Moscova.

Ulterior, Parubîi a fost vicepreședinte al Parlamentului între 2014 și 2016, iar din 2016 până în 2019 a condus Legislativul. Din 2019, el a fost deputat al partidului Solidaritatea Europeană, condus de Petro Poroșenko.

