Fost președinte al Parlamentului ucrainean, ucis cu focuri de armă la Liov. Zelenski: "O crimă oribilă"

Andrii Parubî, un fost președinte al parlamentului ucrainean, a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Liov din vestul Ucrainei, într-un atac pe care președintele Volodimir Zelenski l-a calificat drept o "crimă oribilă". Liderul de la Kiev a anunţat deschiderea unei anchete.

Andriy Parubiy, fost președinte al parlamentului ucrainean, ucis cu focuri de armă la Liov - Profimedia

Andrii Parubî, deputat şi fost preşedinte al Parlamentului ucrainean în perioada 2014-2019, a fost ucis într-un atac armat la Liov, anunţă mai multe publicaţii ucrainene, inclusiv agenţia de presă Nexta. Moartea lui Parubî a fost confirmată de către Volodimir Zelenski.

"Ministrul de Interne Ihor Klîmenko şi procurorul general Ruslan Hrvacenko vin să prezinte primele circumstanţe cunoscute ale teribilulei crime la Liov, Andrii Parubî a fost ucis. (Transmit) condoleanţele mele familiei şi apropiaţilor săi", a scris pe X preşedintele Volodimir Zelenski.

Şeful statului ucrainean anunţă că "toate mijloacele necesare sunt angajate în anchetă şi căutarea criminalului". Circumstanţele morţii şi motivele uciderii lui Parubî sunt necunoscute pentru moment.

Poliţia ucraineană anunţă că un atac a avut loc sâmbătă la Liov. Victima, o "personalitate publică şi politică cunoscută", "a murit la faţa locului din cauza rănilor", au transmis forţele de ordine.

Cine a fost Andrii Parubî

Andrii Parubî s-a născut pe 31 ianuarie 1971, la Chervonohrad, în regiunea Liov. În 1994 a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Liov. În 2001 a obținut titlul științific în științe politice și sociologie la Politehnica din Liov. În 1991, împreună cu Oleh Tiahnybok, a fondat Partidul Social-Național din Ucraina (SNPU), redenumit în 2004 în Uniunea Panucraineană "Svoboda".

Între 1998 și 2004, Parubî a condus aripa paramilitară a partidului - "Patriotul Ucrainei", după care s-a retras din aceste structuri. Din 2002 a fost deputat și vicepreședinte al Consiliului Regional Liov.

A fost participant la Revoluția Portocalie din 2004.

În 2007, Parubî a fost ales în Rada Supremă pe listele blocului "Ucraina Noastră - Autoapărarea Populară", ulterior fiind deputat din partea "Batkivșcina". În 2013–2014 a fost comandant al EuroMaidanului și coordonator al unităților de voluntari pentru securitate.

După semnarea acordului dintre Ianukovici și liderii opoziției privind reglementarea crizei politice, în noaptea de 21 spre 22 februarie, detașamentele de autoapărare conduse de Parubii au preluat controlul asupra cartierului guvernamental din Kiev. În iunie 2014 a devenit secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare (RNBO), dar și-a dat demisia deja în august, declarând că nu consideră acceptabil să comenteze o astfel de decizie în timpul războiului. Ulterior, Parubî a explicat că demisia a avut legătură cu divergențele față de președintele de atunci, Petro Poroșenko. Potrivit presei, el a criticat planul de pace al lui Poroșenko, considerându-l lipsit de perspectivă. În septembrie 2014 a devenit cofondator al partidului "Frontul Popular", fiind deputat, apoi vicepreședinte al Parlamentului. Între 14 aprilie 2016 și 29 august 2019 a fost președinte al Radei Supreme. În 2019 a fost ales parlamentar pe listele partidului "Solidaritatea Europeană".

