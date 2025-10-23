Doi oameni au murit după un atac american asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Oceanul Pacific, a anunţat Pentagonul. Este primul atac de acest fel executat de armata SUA în această zonă, transmite AFP, citat de Agerpres. Potrivit secretarului american al Apărării, cei doi bărbaţi ucişi ar fi fost "narcoterorişti", iar lovitura a fost efectuată în apele internaţionale.

Atac al armatei americane în Pacific. Doi oameni ucişi pe o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri - Captură X

"Doi narcoterorişti se aflau la bordul ambarcaţiunii în momentul loviturii, care a fost efectuată în apele internaţionale. Cei doi terorişti au fost ucişi şi niciun membru al armatei americane nu a fost rănit", a precizat Pete Hegseth pe contul său de X.

Opt atacuri americane împotriva presupuşilor traficanţi

Aceasta ridică numărul total al atacurilor americane ce au vizat ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri la cel puţin opt, majoritatea în Caraibe, cu un bilanţ de cel puţin 34 de morţi.

"La fel cum Al-Qaeda a declarat război patriei noastre, aceste carteluri declară război frontierei noastre şi poporului nostru. Nu va exista nici refugiu, nici iertare, doar justiţie", a scris şeful Pentagonului.

Potrivit Washingtonului, cartelurile - unele clasificate de SUA drept "organizaţii teroriste" - implicate în traficul de droguri au devenit în decursul ultimelor decenii "mai înarmate, mai bine organizate şi violente", şi "provoacă ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetăţeni americani în fiecare an".

SUA consideră conflictul cu cartelurile drept un "război non-internaţional"

"Drept răspuns (...), preşedintele a stabilit că Statele Unite sunt angajate într-un conflict armat non-internaţional cu aceste organizaţii teroriste desemnate", se arată într-o notă recentă a Pentagonului către Congres, consultată de AFP.

Washingtonul nu a făcut însă publice probe în sprijinul afirmaţiei că ţintele loviturilor sale sunt într-adevăr traficanţi de droguri, iar experţii afirmă că execuţiile sumare sunt ilegale, chiar dacă ar viza traficanţi dovediţi.

