Un bărbat a fost rănit după ce un pensionar a intrat într-unul dintre corturile montate de susţinătorii preşedintelui şi a început să tragă la întâmplare.

Agresorul a incendiat apoi structura, dar a fost arestat câteva minute mai târziu. Le-a povestit oamenilor legii că spera să fie împuşcat de forţele de ordine.

Şeful statului sârb, Aleksandar Vucic, a caracterizat incidentul drept un act terorist.

Agresorul, un pensionar

Vucic a declarat că Vladan Andjelkovic, în vârstă de 70 de ani, a intrat într-unul dintre corturi având asupra lui o canistră metalică cu benzină, iar Milan Bogdanovic, un susținător al guvernului, a aruncat o privire în cort pentru a vedea ce se întâmplă. Andjelkovic a tras asupra lui, iar acesta a căzut la pământ, conform Reuters.

Vucic a afirmat că incidentul arată riscurile generate de proteste: "Nu există nicio îndoială că a existat o motivație politică în spatele a tot ce s-a întâmplat", a spus el. "Este un miracol că în ultimele 11 luni nu am avut victime."

El a adăugat că, campania opoziției împotriva corturilor instalate în fața Parlamentului l-ar fi influențat pe Andjelkovic: "De ce am spus că este un act terorist? Pentru că s-a folosit o armă de foc, scopul a fost provocarea unui pericol public și a existat o motivație politică - el a spus că îl enervau corturile", a explicat Vucic.

Întrebat de Reuters să comenteze incidentul, Savo Manojlovic, lider al partidului de opoziție Move Change, a declarat: "Crearea unei tabere artificiale, cu corturi și o groapă de gunoi în centrul orașului, cu scopul de a provoca confruntări, ură și diviziune, este responsabilitatea instituțiilor care au permis o astfel de manipulare."

