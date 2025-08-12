Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News.

Poliţia a răspuns la un apel care semnala focuri de armă la ora locală 14:15, iar ofiţerii au găsit trei persoane împuşcate în parcare, a declarat şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis. Împuşcăturile au avut loc chiar în faţa magazinului, a precizat şefa poliţiei.

Suspectul a fost arestat

Suspectul, identificat ca fiind un bărbat de 32 de ani, a furat o maşină de la locul faptei şi a fugit, a accidentat maşina, apoi a furat un alt vehicul înainte de a fi arestat, a spus Davis.

Articolul continuă după reclamă

Victimele nu au fost încă identificate de autorităţi, dar sunt un adult şi un copil declaraţi morţi la faţa locului, precum şi un alt adult care a fost transportat la spital şi a fost declarat mort acolo, a precizat serviciul de urgenţă din comitatul Austin-Travis.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Suspectul, care nu a fost numit, „are antecedente în privinţa unor probleme de sănătate mintală”, a spus şefa poliţiei. El a fost arestat în sudul oraşului Austin de către poliţişti care au folosit un pistol cu electroşocuri.

Motivul atacului este în curs de investigare.

Una dintre victimele împuşcăturilor este considerată a fi şoferul vehiculului furat de la magazinul Target.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰