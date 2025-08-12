Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Atac armat în faţa unui magazin din Austin, Texas: trei oameni, inclusiv un copil, au murit. Agresorul, prins

Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 11:11
Atac armat în faţa unui magazin din Austin, Texas: trei oameni, inclusiv un copil, au murit. Agresorul, prins Atac armat în faţa unui magazin din Austin, Texas - Profimedia

Poliţia a răspuns la un apel care semnala focuri de armă la ora locală 14:15, iar ofiţerii au găsit trei persoane împuşcate în parcare, a declarat şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis. Împuşcăturile au avut loc chiar în faţa magazinului, a precizat şefa poliţiei.

Suspectul a fost arestat

Suspectul, identificat ca fiind un bărbat de 32 de ani, a furat o maşină de la locul faptei şi a fugit, a accidentat maşina, apoi a furat un alt vehicul înainte de a fi arestat, a spus Davis.

Articolul continuă după reclamă

Victimele nu au fost încă identificate de autorităţi, dar sunt un adult şi un copil declaraţi morţi la faţa locului, precum şi un alt adult care a fost transportat la spital şi a fost declarat mort acolo, a precizat serviciul de urgenţă din comitatul Austin-Travis.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Suspectul, care nu a fost numit, „are antecedente în privinţa unor probleme de sănătate mintală”, a spus şefa poliţiei. El a fost arestat în sudul oraşului Austin de către poliţişti care au folosit un pistol cu electroşocuri.

Motivul atacului este în curs de investigare.

Una dintre victimele împuşcăturilor este considerată a fi şoferul vehiculului furat de la magazinul Target.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

atac armat texas sua morti
Înapoi la Homepage
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
„Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend?
Observator » Ştiri externe » Atac armat în faţa unui magazin din Austin, Texas: trei oameni, inclusiv un copil, au murit. Agresorul, prins