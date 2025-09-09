6 israelieni au fost uciși, iar alți 12 răniți, după ce doi palestinieni din Cisiordania au deschis focul într-o stație de autobuz din Ierusalim.

Cei doi atacatori au fost uciși de un soldat și mai mulți civili înarmați. Un al treilea individ a fost, ulterior, arestat, sub bănuiala că ar avea legătură cu cel mai grav atac produs în Israel din octombrie 2024 și până în prezent. Gruparea Hamas a salutat atacul despre care spune că a fost comis de niște luptători din rezistență, ca răspuns pentru genocidul din Gaza. Autobuzul se îndrepta către așezările coloniștilor din Cisiordania, iar în urmă cu câteva zeci de minute coloniștii de acolo au ars mai multe clădiri palestiniene, notează Times of Israel, cel mai probabil ca replică pentru atac.

Ministrul israelian al Apărării a transmis grupării islamiste că, în cazul în care nu eliberează ostaticii și nu depune armele, orașul va fi supus unor atacuri devastatoare.

La rândul său, premierul Benjamin Netanyahu le-a transmis oamenilor din Gaza să părăsească localitatea, pentru că o va rade de pe suprafața pământului.

Și Donald Trump s-a implicat și a transmis un ultim avertisment către Hamas, organizație pe care o îndeamnă să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din enclavă.

Pe de altă parte, Curtea Supremă a Israelului a constatat că guvernul Netanyahu a privat deținuții palestinieni de hrană. Magistrații au considerat inacceptabil ca niște oameni să lase alți oameni să moară de foame, așa că au ordonat autorităților israeliene să ia măsurile necesare.

Premierul Spaniei: Israel nu se apără, ci comite un genocid

În acest context, premierul Spaniei a anunțat o serie de măsuri menite să pună capăt genocidului din Gaza, aşa cum îl numeşte, printre care un embargou asupra vânzărilor de arme către Israel și o interdicție asupra navelor care transportă combustibil pentru soldații israelieni ce acostează în porturile spaniole.

"Nu e dreptul la autoapărare", a spus Sánchez despre campania Israelului, "ci exterminarea unui întreg popor lipsit de apărare, o încălcare a tuturor legilor umanitare internaționale."

