Atac armat la o sală de biliard din Ecuador. Şapte oameni ucişi

Șapte oameni și-au pierdut viața duminică într-un atac armat comis într-o sală de biliard din Santo Domingo, în nord-vestul Ecuadorului. Poliția investighează incidentul surprins de camerele de supraveghere, în care mai mulți atacatori mascați au deschis focul asupra clienților.

Șapte persoane au fost ucise duminică de către atacatori înarmați într-o sală de biliard din Santo Domingo, în nord-vestul Ecuadorului, a declarat poliția, citată de AFP.

Atacatorii înarmați și cu glugă au împușcat mai multe persoane în sala de biliard situată în zona barului din Santo Domingo, aflat la aproximativ 160 de kilometri de Quito, potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare.

Crima a fost surprinsă de camerele de supraveghere, potrivit Mediafax. "Șapte persoane au murit în urma focurilor de armă", a declarat poliția reporterilor, care desfășoară "anchete pentru a clarifica actul violent și a identifica persoanele responsabile".

