În ziua în care președintele rus Vladimir Putin împlinește 74 de ani, rușii au atacat puternic Ucraina, folosind aproximativ 70 de rachete și ucigând 14 persoane ucise într-un atac cu rachete asupra orașului Prîlukî. Cadavrele a patru copii au fost recuperate din dărâmături. De asemenea, zeci de ucraineni au fost răniți în noaptea de 7 octombrie, anunță liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Momentul în care un copil este scos din moloz, în Ucraina - X/@KyivPost

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, rușii au ucis 11 persoane și au rănit peste trei zeci de ucraineni în noaptea de 7 octombrie.

"Astăzi, de ziua lui Putin, armata rusă i-a ‘dăruit’ distrugerea unei clădiri rezidențiale din Prîlukî, regiunea Cernihiv. Era un bloc obișnuit cu cinci etaje. Din păcate, până în acest moment, se știe că cinci persoane au murit, iar 26 au fost rănite, inclusiv cinci copii. Este posibil ca sub dărâmături să se mai afle oameni", a scris președintele Volodimir Zelenski pe Facebook, citat de Ukrainska Pravda.

Imagini publicate de Kyiv Post arată cum un copil scos dintre dărâmături este dus în brațe de salvatorii ucraineni. Echipele de intervenție încă mai caută posibili supraviețuitori.

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Infrastructura din Kiev și alte 12 regiuni, atacată peste noapte

Alte cinci blocuri de locuințe din Dnipro și patru clădiri înalte din Kremenciuk au fost avariate în urma atacurilor rusești cu rachete. Două persoane au fost ucise, iar opt au fost rănite.

O dronă a avariat un bloc de locuințe din Zaporojie.

La Kiev, rușii au ucis două persoane. Alte două persoane au murit în Oleksandria. În total, infrastructura din Kiev și din 12 regiuni a fost atacată în acea noapte.

Unul dintre principalele obiective ale rușilor a fost sectorul energetic ucrainean. Zelenski a subliniat că rușii au vrut să lovească dureros și demonstrativ. Potrivit președintelui, a fost unul dintre cele mai josnice atacuri.

Rușii au folosit 70 de rachete, numeroase rachete balistice, precum și drone Shahed. Din păcate, apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare doar o parte dintre țintele inamice. Șeful statului ucrainean a subliniat că rachetele balistice rusești rămân cea mai mare provocare.