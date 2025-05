Panica s-a instalat în gara centrală din Hamburg puţin după ora locală 18:00 când mai multe persoane au fost înjunghiate la întâmplare în timp ce aşteptau trenul. Patru dintre ele se luptă acum să rămână în viaţă. "Pompierii au fost chemaţi pentru o operaţiune majoră la gara centrală. Au existat multe persoane grav rănite, cu răni ce le pot pune viaţa în pericol", a declarat Philipp Baumann, purtător de cuvânt pompieri.

În spatele atacului s-a aflat o femeie de 39 de ani, cu cetăţenie germană

În spatele atacului s-a aflat o femeie de 39 de ani, cu cetăţenie germană. Anchetatorii încearcă să stabilească acum dacă suferă de probleme psihice. "Am ajuns la faţa locului foarte repede, am găsit femeia, am vorbit cu ea şi a fost, mai apoi, arestată fără să opună rezistenţă. Se află acum în custodia poliţiei. Presupunem că femeia a acţionat singură. Până acum, nu avem niciun indiciu cum că ar putea exista un motiv politic în spate", a declarat Florian Abbenseth, purtător de cuvânt poliţie.

Ancheta se desfăşoară rapid, spun poliţiştii, pentru a afla ce a motivat-o pe femeie să recurgă la acest gest. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, s-a declarat total şocat de cele întâmplate şi le-a mulţumit serviciilor de urgenţă pentru intervenţia lor rapidă. "Veştile din Hamburg sunt şocante. Gândurile mele sunt alături de victime şi de familiile lor. Mulţumirile mele merg către serviciile de urgenţă pentru serviciul lor rapid la faţa locului", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

În urma celor întâmplate aseară, patru linii au fost închise, iar mai multe trenuri au avut întârziere sau şi-au schimbat ruta. Gara din Hamburg este una dintre cele mai aglomerate din Germania, frecventată de peste 500.000 de călători zilnic.

