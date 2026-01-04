Atac cu drone asupra Moscovei: patru aeroporturi închise temporar

Autoritățile ruse au activat apărarea antiaeriană și au suspendat temporar zborurile civile, după ce mai multe drone au fost identificate în spațiul aerian din jurul capitalei.

Moscova a fost vizată de un atac cu drone sâmbătă seara, până aproape de miezul nopții. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe aparate de zbor fără pilot au fost interceptate în timp ce se îndreptau spre capitală, fără să fie raportate victime sau distrugeri majore.

Ministerul rus al Apărării a transmis că atacul cu drone a fost unul de amploare mai mare

Potrivit Kyiv Post, citat de Mediafax, care citează declarații oficiale ruse, sistemele de apărare antiaeriană au doborât 19 drone în regiunea Moscova. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a scris pe rețelele sociale că forțele ruse "au doborât dronele în cursul serii" și că echipele de intervenție se află la locurile unde au căzut resturi ale aparatelor doborâte.

Agenția Federală pentru Transport Aerian din Rusia (Rosaviația) a anunțat că traficul aerian a fost perturbat în timpul incidentului. Patru aeroporturi au fost închise temporar: Vnukovo și Zhukovsky din Moscova, precum și aeroporturile din Iaroslavl și Ivanovo, situate la nord și nord-est de capitala rusă. Zborurile au fost reluate ulterior, după ridicarea restricțiilor de securitate.

Ministerul rus al Apărării a transmis separat că atacul cu drone a fost unul de amploare mai mare, susținând că, în total, 104 drone ar fi fost doborâte sâmbătă seara în nouă regiuni ale Rusiei și în Crimeea ocupată. Cele mai multe interceptări ar fi avut loc în regiunea Briansk, dar și în regiunile Kaluga și Moscova, precum și în Kursk, Oriol, Tula, Tver și Rostov. Alte drone ar fi fost interceptate inclusiv deasupra Ținutului Krasnodar, Crimeei și Mării Azov.

Încă nu există confirmări independente privind amploarea exactă a atacului sau originea dronelor, iar autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul. Potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, trei persoane au fost rănite în regiunea Harkov în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unor atacuri cu drone rusești.

