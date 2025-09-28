Atac masiv al Rusiei la Kiev. Sute de drone şi rachete, lansate spre capitala Ucrainei

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost vizată duminică dimineață de un atac masiv cu drone și rachete, considerat de observatori independenți unul dintre cele mai puternice de la începutul războiului de amploare al Rusiei.

Dronele au survolat orașul, iar focul antiaerian a răsunat pe tot parcursul nopții. Atacul era încă în desfășurare la ora 8:20, potrivit Reuters.

Mulți locuitori s-au adăpostit în stațiile de metrou subterane pentru siguranță. Primarul Vitali Klitschko a raportat șase răniți, dintre care cinci au fost internați.

Orașul Zaporojie (sud-est) a fost lovit „cel puțin de patru ori”, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov, care a menționat patru răniți.

Mai multe regiuni din țară au fost puse sub alertă aeriană.

Polonia a anunțat mobilizarea aviației „preventiv”, după ce drone rusești au pătruns în spațiul său aerian, iar în același interval trei avioane de luptă rusești au fost detectate în spațiul aerian eston.

Ministrul ucrainean de Externe, Andriï Sybiga, a declarat pe rețeaua socială X că aceste atacuri au vizat orașe ucrainene „în timp ce oamenii dormeau”, distrugând clădiri rezidențiale și provocând victime civile.

Kievul acuză Moscova că a oprit alimentarea cu energie a centralei nucleare de la Energodar, cea mai mare din Europa, și încearcă să o conecteze la rețeaua rusă, în ciuda riscurilor de securitate. Centrala a fost ocupată de forțele ruse în martie 2022. Ministerul Apărării rus a afirmat, la rândul său, că a doborât 41 de drone ucrainene în timpul nopții.

