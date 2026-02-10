Jocurile Olimpice de iarnă 2026, programul sportivilor români marţi 10 februarie
În Italia, continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români sunt implicaţi în noi probe care ne-ar putea aduce rezultate onorabile.
În prima parte a zilei de marţi, Delia Rait, Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru şi-au încercat norocul în calificările de la schi fond, în timp ce George Buta, Marian Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev au intrat în focuri la biatlon.
Marţi seara, de la ora 18.00, Corina Buzătoiu intră în focuri la proba de sanie, manşa a 3-a. Sportiva noastră are nevoie de un rezultat cu adevărat remarcabil pentru a prinde TOP 20 şi a-şi asigura accederea în manşa finală, care se va desfăşura la scurt timp după manşa a 3-a.
De la ora 19.45, echipa României participă la proba de sărituri cu schiurile, pe echipe mixte, în componenţa Daniela Toth, Delia Folea, Andrei Cacina şi Mihnea Spulber.
