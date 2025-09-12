Atac masiv în Rusia. Ucrainenii au ţintit instalaţii petroliere. Ruşii susţin că au doborât 221 de drone

Rusia a declarat vineri dimineață că apărarea sa antiaeriană a doborât în noaptea de joi spre vineri 221 de drone ucrainene, unul dintre cele mai ample atacuri lansate de Ucraina de la începutul invaziei ruse în februarie 2022.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, dintre acestea, nouă drone au fost doborâte în regiunea Moscovei, iar 28 în regiunea Leningrad (nord-vest), unde se află al doilea oraș ca mărime al țării, Sankt Petersburg. În această zonă, atacul a provocat un incendiu la o navă în portul Primorsk, la Marea Baltică. Guvernatorul Aleksandr Drozdenko a precizat că incendiul a fost stins și că nu există riscuri de scurgeri de petrol, scrie Kyiv Independent.

De asemenea, mai multe drone au fost doborâte în regiunile Smolensk, Bryansk, Kaluga, Novgorod, Orel, Belgorod, Rostov, Tver, Pskov, Tula și Kursk. În Smolensk, localnicii au raportat explozii și incendii la o facilitate Lukoil, conform imaginilor postate pe rețelele sociale.

Moscova, vizată

Și capitala Moscova a fost vizată. Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte în apropiere, a anunțat primarul Sergey Sobyanin, fără să raporteze pagube sau victime. Locuitorii din zonele Mozhaysk și Dedovsk, la vest de Moscova, au semnalat explozii, potrivit canalelor de Telegram.

Incidentul survine la două zile după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, membră NATO, provocând îngrijorare în rândul aliaților europeni. Polonia, Lituania și Letonia și-au consolidat securitatea și au restricționat traficul aerian, în contextul în care vineri au început manevrele militare comune ale Rusiei și Belarusului, denumite "Zapad-2025" (Vest-2025). Aceasta este prima ediție de la începutul războiului în Ucraina.

De la începutul conflictului, Ucraina a lansat constant drone în direcţia Rusiei, concentrându-și atacurile în ultimele săptămâni asupra infrastructurilor petroliere, un sector-cheie vizat de sancțiunile occidentale. Strategia ucraineană recentă urmărește să perturbe operațiunile aviatice rusești și să facă războiul vizibil populației ruse.

Acest atac survine la câteva zile după ce Rusia a lansat un atac masiv, cel mai mare de la începutul războiului, cu drone și rachete asupra Kievului, soldat cu moartea unei femei și a copilului ei nou-născut, rănirea a 20 de persoane și distrugerea clădirii Cabinetului de Miniștri din centrul orașului.

