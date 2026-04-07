"Ați făcut istorie". Mesajul lui Donald Trump pentru astronauții Artemis, după apelul din spațiu

Președintele american Donald Trump a vorbit într-un apel telefonic, luni seară, cu astronauții misiunii Artemis II, felicitându-i după survolul istoric pe lângă Lună, prima astfel de misiune din ultimii peste 50 de ani, relatează New York Post. 

de Denisa Vladislav

la 07.04.2026 , 08:46
"Astăzi aţi făcut istorie şi aţi făcut întreaga Americă mândră, incredibil de mândră", a spus el într-un apel vocal către cei trei americani şi canadianul membri ai echipajului.

"Sunteţi cu adevărat pionierii timpului nostru, toţi", a spus preşedintele, adăugând: "Iar unul dintre voi se întâmplă să fie un vecin. Ştiţi cine este, nu-i aşa? Aveţi pe cineva special acolo, un vecin, şi ne iubim aproapele".

Preşedintele - care uneori a avut relaţii tensionate cu Canada - s-a referit la canadianul Jeremy Hansen, membru al echipajului alături de americanii Christina Koch, Victor Glover şi Reid Wiseman.

Apoi a început o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu astronauţii, Trump întrebându-i, printre altele, cum s-au simţit în timpul întreruperii comunicaţiilor, blocate luni când nava spaţială a trecut prin spatele Lunii.

"Am spus o scurtă rugăciune, apoi a trebuit să merg mai departe. Înregistram observaţii ştiinţifice de pe faţa ascunsă a Lunii", a răspuns Victor Glover de pe nava spaţială Orion.

Membrii echipajului i-au răspuns pe rând lui Donald Trump, dându-şi microfonul mai departe şi lăsându-l să plutească printre ei.

Schimbul de replici a inclus şi un scurt moment de ezitare, determinându-i pe astronauţi să întrebe centrul de control al misiunii dacă mai sunt conectaţi.

"Sunt aici", a răspuns preşedintele SUA, care a promis că îi va invita la Washington.

"Sunteţi cu adevărat extraordinari. Toată lumea vorbeşte despre asta. Aştept cu nerăbdare să vă urez bun venit în Biroul Oval de la Casa Albă, unde vom sărbători realizările şi victoriile voastre incredibile", a spus Donald Trump

