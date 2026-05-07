Mese la un euro pentru milioane de studenţi dintr-o ţară europeană. Cozile uriaşe îngrijorează campusurile

Toţi studenţii din Franţa pot cumpăra, începând de pe 4 mai 2026, mese la preţul simbolic de un euro în restaurantele universitare. Măsura, introdusă de Guvern pentru combaterea sărăciei în rândul tinerilor, este salutată de organizaţiile studenţeşti, însă sindicatele şi administratorii campusurilor avertizează că sistemul riscă să fie sufocat de numărul mare de beneficiari.

Începând de luni, 4 mai, toţi studenţii din Franţa, indiferent de venituri, pot beneficia de mese la preţul simbolic de un euro în restaurantele universitare administrate de Centrele Regionale pentru Servicii Universitare şi Şcolare (Crous), potrivit publicaţiei Liberation.

Până acum, această facilitate era rezervată studenţilor bursieri şi celor aflaţi în dificultate financiară. Ceilalţi plăteau 3,30 euro pentru o masă, după ce în perioada pandemiei Covid au beneficiat temporar de acelaşi tarif redus.

Măsura a fost inclusă în bugetul pentru 2026, după negocieri între Guvern şi deputaţii socialişti. Autorităţile franceze au alocat 50 de milioane de euro pentru acoperirea diferenţei de cost, recrutarea de personal şi investiţii în infrastructura de alimentaţie publică universitară. Costul real al unei mese este estimat între 8 şi 9 euro.

Sindicatele avertizează asupra unei suprasolicitări a personalului

Reţeaua Crous are aproximativ 7.500 de angajaţi care lucrează în cele aproape 800 de puncte de servire din ţară. În plus, autorităţile au aprobat angajarea a 204 posturi echivalente cu normă întreagă, calculate pentru o creştere estimată de 12% a numărului de studenţi ne-bursieri care vor utiliza serviciul.

Pentru sindicate, însă, cifra este insuficientă. Raymond Rivière, secretar federal al CFDT şi reprezentant sindical la Crous Amiens-Picardie, avertizează asupra unei "intensificări a muncii" pentru angajaţi.

Generalizarea mesei la un euro are loc într-o perioadă mai puţin aglomerată a anului universitar, iar următoarele luni vor fi considerate un test înaintea începutului noului an academic din toamnă, când numărul studenţilor din campusuri creşte semnificativ.

"Riscul de saturare" îngrijorează universităţile

Preşedinta Cnous, Bénédicte Durand, a atras atenţia asupra posibilităţii apariţiei unor blocaje în sistem.

"Cea mai mare provocare este riscul de saturare", a declarat Bénédicte Durand în timpul unei vizite la restaurantul Universităţii Bordeaux din Talence.

Problemele ţin atât de capacitatea de primire a studenţilor, cât şi de volumul meselor care trebuie servite, cozile de aşteptare şi spaţiile de depozitare disponibile. Potrivit datelor naţionale, peste 50% dintre studenţi ajung la casă între orele 12:00 şi 13:00, interval în care restaurantele universitare sunt deja frecvent supraaglomerate.

Organizaţiile studenţeşti cer extinderea măsurii

Ministrul francez al Învăţământului Superior, Philippe Baptiste, a subliniat că studenţii bursieri trebuie să rămână prioritari.

"Publicul bursier, pentru mine, rămâne un public prioritar. Cred că trebuie să fim foarte atenţi [...] să nu existe un efect de excludere a bursierilor", a declarat Philippe Baptiste în februarie, în timpul unei deplasări în Seine-Saint-Denis.

Suzanne Nijdam, preşedinta Fage, cea mai mare organizaţie studenţească din Franţa, salută introducerea măsurii şi speră ca aceasta să fie menţinută şi după 2026, însă consideră că finanţarea este "insuficientă pentru a acoperi pe deplin nevoile".

"Unii studenţi, în special cei de la Medicină, sunt atât de departe de campusurile universitare clasice încât tuturor le va fi greu să beneficieze cu adevărat de acest tarif", a avertizat ea.

Temeri similare au fost exprimate şi de organizaţia Union Étudiante, care susţine că, "din lipsă de resurse, Crous introduce mecanisme compensatorii care golesc de conţinut acest progres pentru drepturile studenţilor", inclusiv prin eliminarea opţiunilor de mâncare la pachet în unele oraşe universitare precum Rennes sau Mulhouse.

Peste 44 de milioane de mese servite într-un singur an

Nicolas Oget, co-coordonator al reţelei vicepreşedinţilor universităţilor responsabili de viaţa studenţească, consideră că "aplicarea efectivă a măsurii" rămâne o problemă pentru studenţii din campusurile unde nu există restaurante administrate de Crous.

În 2025, restaurantele şi structurile gestionate de Crous au servit peste 44 de milioane de mese, cu 1,4% mai multe decât în 2024. Jumătate dintre acestea au fost acordate studenţilor bursieri sau aflaţi în situaţii de precaritate financiară.

