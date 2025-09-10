Guvernul australian a anunțat miercuri lansarea unui program în valoare de peste 1 miliard de dolari (aproximativ 941 de milioane de euro), prin care va introduce în serviciu o flotă de drone subacvatice de atac de mari dimensiuni, denumite "Ghost Shark", potrivit AFP, citat de Agerpres.

Australia investește 1 mld. $ în drone subacvatice: Suntem în cea mai complexă situație militară de după WWII - Hepta

"Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac", a declarat jurnaliştilor ministrul apărării Richard Marles.

Ţara va construi zeci de astfel de drone autonome, care vor echipa Marina australiană. Prima va intra în serviciu în ianuarie, potrivit ministrului apărării.

Compania Anduril Australia a obţinut un contract de 1,7 miliarde de dolari australieni (941 de milioane de euro) pentru a le construi, întreţine şi dezvolta.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aceste aparate subacvatice vor completa proiectul australian de submarine nucleare stealth, parte a unui acord de miliarde de dolari cu Marea Britanie şi Statele Unite, a adăugat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰