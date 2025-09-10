Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Australia investește 1 mld. $ în drone subacvatice: Suntem în cea mai complexă situație militară de după WWII

Guvernul australian a anunțat miercuri lansarea unui program în valoare de peste 1 miliard de dolari (aproximativ 941 de milioane de euro), prin care va introduce în serviciu o flotă de drone subacvatice de atac de mari dimensiuni, denumite "Ghost Shark", potrivit AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 07:42
Australia investește 1 mld. $ în drone subacvatice: Suntem în cea mai complexă situație militară de după WWII - Hepta

"Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac", a declarat jurnaliştilor ministrul apărării Richard Marles.

Ţara va construi zeci de astfel de drone autonome, care vor echipa Marina australiană. Prima va intra în serviciu în ianuarie, potrivit ministrului apărării.

Compania Anduril Australia a obţinut un contract de 1,7 miliarde de dolari australieni (941 de milioane de euro) pentru a le construi, întreţine şi dezvolta.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aceste aparate subacvatice vor completa proiectul australian de submarine nucleare stealth, parte a unui acord de miliarde de dolari cu Marea Britanie şi Statele Unite, a adăugat el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

australia program drone subacvatice
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Ştiri externe » Australia investește 1 mld. $ în drone subacvatice: Suntem în cea mai complexă situație militară de după WWII