Australia investește 1 mld. $ în drone subacvatice: Suntem în cea mai complexă situație militară de după WWII
Guvernul australian a anunțat miercuri lansarea unui program în valoare de peste 1 miliard de dolari (aproximativ 941 de milioane de euro), prin care va introduce în serviciu o flotă de drone subacvatice de atac de mari dimensiuni, denumite "Ghost Shark", potrivit AFP, citat de Agerpres.
"Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac", a declarat jurnaliştilor ministrul apărării Richard Marles.
Ţara va construi zeci de astfel de drone autonome, care vor echipa Marina australiană. Prima va intra în serviciu în ianuarie, potrivit ministrului apărării.
Compania Anduril Australia a obţinut un contract de 1,7 miliarde de dolari australieni (941 de milioane de euro) pentru a le construi, întreţine şi dezvolta.
Aceste aparate subacvatice vor completa proiectul australian de submarine nucleare stealth, parte a unui acord de miliarde de dolari cu Marea Britanie şi Statele Unite, a adăugat el.
