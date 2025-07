Poliția din Greater Manchester a declarat că o persoană a fost aruncată de pe etajul superior al autobuzului. Trei persoane - o femeie de 19 ani, un bărbat de 20 de ani și un bărbat de 40 și ceva de ani - au suferit răni grave și se află în spital în stare stabilă. Alte 17 victime au fost tratate la fața locului pentru răni care nu le pun viața în pericol și nu sunt considerate cu potențial de a produce modificări permanente, relatează Telegraph.

Șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de a fi cauzat vătămări grave prin conducere neglijentă și a fost eliberat pe cauțiune în așteptarea continuării anchetei.

Unitatea pentru Investigații de Coliziuni Grave (SCIU) a poliției face apel la martori și informații despre accident.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: "În jurul orei 15:00, luni, 21 iulie 2025, am fost sesizați că un autobuz etajat s-a ciocnit cu viaductul Bridgewater Canal de pe Barton Lane, în Eccles. Se crede că autobuzul ieșise de pe traseul său obișnuit. Șoferul nu a respectat semnele de restricție de înălțime, inclusiv lanțurile suspendate și semnalizarea, și s-a izbit de un viaduct de joasă înălțime. Ca urmare, etajul superior al autobuzului a fost smuls, iar un pasager a fost aruncat din autobuz.”

Imagini surprinse de o cameră au arătat pasagerii ferindu-se. Impactul a împrăștiat resturi ale etajului superior pe șosea.

Poliția, paramedicii, 10 ambulanțe și un elicopter SMURD au fost trimise la fața locului. Serviciile de ambulanță au declarat că starea de "incident major” a fost ridicată la ora 16:22.

Un martor a declarat pentru Manchester Evening News: "Am auzit doar țipete venind din partea de sus a autobuzului.” Un alt locuitor din apropiere a spus: "Am ieșit afară când am văzut ambulanțele și mașinile de poliție venind în viteză. Am văzut imediat autobuzul. Cred că venea dinspre zona Trafford și a lovit din plin. Am fost șocat, dar nu surprins, pentru că e a treia oară când se întâmplă. Un alt autobuz și un camion au mai făcut asta. Îți pare rău pentru cei din autobuz.”

Stacey Morley, care locuiește lângă locul accidentului, a declarat pentru BBC că este "a treia sau a patra oară” când vede un autobuz lovind același pod. "A fost îngrozitor, sunt încă în stare de șoc”, a spus ea. "Îmi pare rău pentru oameni și familiile lor.”

Szymon Hundz a declarat pentru BBC că prietena lui a văzut autobuzul trecând pe sub pod și "două persoane căzând de la etaj direct pe asfalt”. El a adăugat: "S-a auzit o bubuitură puternică. Ne-am grăbit să aducem scaune, apă și ce am putut pentru răniți. Încercam să găsim materiale medicale de la vecini până au sosit paramedicii.” A mai spus că a văzut un bărbat având o criză convulsivă după impact și "mulți oameni cu răni sângerânde la cap”.

