Tragedie de proporţii în Mexic. Zece persoane au murit şi alte peste 60 au fost rănite dupa ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat care traversa calea ferată.

09.09.2025

Accidentul a avut loc în zona industrială din municipiul Atlacomulco, aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina la nord-vest de Ciudad de Mexico. Autobuzul se îndrepta dintr-un oraș mic din Mexic către capitală, potrivit relatărilor locale. Biroul procurorului general al statului a demarat o anchetă. Potrivit autorităților, șapte femei și trei bărbați au murit la fața locului, relatează The New York Times.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum autobuzul este pur şi simplu rupt în două când este lovit de tren. Deși autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre accident, imagini postate pe rețelele sociale arată autobuzul blocat în trafic, apoi mișcându-se lent pe șine, moment în care trenul l-a lovit din lateral. Autobuzul a fost distrus și târât pe șine. Nu existau bariere sau semnale vizibile de avertizare la trecere.

Numărul coliziunilor între trenuri și vehicule a crescut în ultimii ani, de la 673 în 2021 la 784 în 2024, potrivit agenției federale mexicane care supraveghează transporturile.

În primele trei luni ale acestui an, agenția a raportat 35 de răniți și trei morți în accidente feroviare implicând vehicule.

