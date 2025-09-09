Tragedie de proporţii în Mexic. Zece persoane au murit şi alte peste 60 au fost rănite dupa ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat care traversa calea ferată.

Accidentul a avut loc în zona industrială din municipiul Atlacomulco, aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina la nord-vest de Ciudad de Mexico. Autobuzul se îndrepta dintr-un oraș mic din Mexic către capitală, potrivit relatărilor locale. Biroul procurorului general al statului a demarat o anchetă. Potrivit autorităților, șapte femei și trei bărbați au murit la fața locului, relatează The New York Times.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum autobuzul este pur şi simplu rupt în două când este lovit de tren. Deși autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre accident, imagini postate pe rețelele sociale arată autobuzul blocat în trafic, apoi mișcându-se lent pe șine, moment în care trenul l-a lovit din lateral. Autobuzul a fost distrus și târât pe șine. Nu existau bariere sau semnale vizibile de avertizare la trecere.

Numărul coliziunilor între trenuri și vehicule a crescut în ultimii ani, de la 673 în 2021 la 784 în 2024, potrivit agenției federale mexicane care supraveghează transporturile.

Articolul continuă după reclamă

În primele trei luni ale acestui an, agenția a raportat 35 de răniți și trei morți în accidente feroviare implicând vehicule.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰