Zvon bizar la Hollywood: Michelle Obama ar avea o aventură cu un actor cunoscut din universul Marvel

Comediantul Kumail Nanjiani a dezvăluit momentul incrdibil în care soției sale i s-a spus că "are o treabă" cu Michelle Obama - chiar dacă nu a întâlnit-o niciodată pe fosta primă doamnă.

Vedeta din "The Big Sick" a dezvăluit într-un podcast recent că soția sa, Emily Gordon, i-a povestit despre zvonul fals, răspândit rapid, că ar avea o aventură cu fosta primă doamnă, pe fondul altor zvonuri că avea propriile probleme conjugale cu soțul ei, fostul președinte Barack Obama.

"Eram atât de entuziasmat!", a spus actorul despre zvonul măgulitor, relatează New York Post.

"Prietenul meu, prietena noastră comună, a luat-o pe Emily deoparte și i-a spus: 'Hei, am auzit că Kumail și Michelle Obama au o treabă'. Și ea a răspuns: 'nici măcar nu era supărată, dar mai mulți oameni mi-au spus asta', a spus el în podcastul "So True".

"Nu am întâlnit-o niciodată pe Michelle Obama", a subliniat Nanjiani.

Conversația s-a îndreptat către soții Obama și zvonul nefondat, răspândit anterior pe scară largă, conform căruia fostul președinte ar avea o relație cu vedeta din "Friends", Jennifer Aniston.

"Ceea ce vreau să spun este, prietene Kumail, că ești la același nivel cu Jen Aniston în ceea ce privește zvonurile despre aventuri", l-a tachinat gazda podcastului pe comediant.

