17 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 februarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 17 februarie 1411, în urma campaniilor de succes din timpul Interregnumului otoman, Musa Çelebi, unul dintre fiii lui Baiazid, devine sultan al Imperiului Otoman cu sprijinul lui Mircea cel Bătrân. Pe 17 februarie 1600, în drumul său pentru a fi ars pe rug pentru erezie, la Campo de' Fiori din Roma, filosofului Giordano Bruno i se pune pe limbă o menghină de lemn pentru a-l împiedica să vorbească. Pe 17 februarie 1850, domnitorul Barbu Știrbei a dat ofisul domnesc privind organizarea școlilor din Țara Românească. Pe 17 februarie 1866, pe baza decretului lui Alexandru Ioan Cuza, din 1865, a început să funcționeze Banca României, constituită prin transformarea filialei din București a Băncii Imperiului Otoman. Primul președinte al băncii a fost Ion Ghica. Pe 17 februarie 1867 s-a realizat dualismul austro-ungar, luând astfel naștere Imperiul Austro-Ungar. Pe 17 februarie 1904 a avut loc, la Milano, premiera mondială a operei "Madama Butterfly", de Puccini.

Pe 17 februarie 1905, în timpul Revoluției ruse din 1905, Marele Duce Serghei Alexandrovici al Rusiei este asasinat de către revoluționarul socialist Ivan Kaliaiev. Pe 17 februarie 1941, în Al Doilea Război Mondial, părintele franciscan Maximilian Kolbe a fost arestat de Gestapo pentru ajutorul dat unor refugiați din estul Poloniei (evrei și ucraineni). Kolbe și-a dat viața în schimbul eliberării altui prizonier, tatăl unor copii, la Auschwitz. Pe 17 februarie 1980 are loc prima ascensiune pe timp de iarnă a Muntelui Everest de către Krzysztof Wielicki și Leszek Cichy. Pe 17 februarie 1987, pe fondul nemulțumirii generale cauzată de restricțiile economice, în România au avut loc mai multe manifestații de protest. Pe 17 februarie 1993, Academia Română a hotărât revenirea la scrierea cu "â" în interiorul cuvântului și a formei "sunt" în loc de "sînt". Pe 17 februarie 1996, în Philadelphia, campionul mondial Garry Kasparov învinge supercomputerul Deep Blue într-un meci de șah. Pe 17 februarie 1999 au avut loc, în localitatea Stoenești, județul Olt, confruntări violente între forțele de ordine și grupuri de mineri porniți înspre Capitală. Pe 17 februarie 1999, NATO a aprobat un "plan de operare" pentru o eventuală forță internațională de menținere a păcii în Kosovo (KFOR), care să cuprindă 26.000 de oameni. Pe 17 februarie 2008, Kosovo își declară independența față de Serbia. Pe 17 februarie 2011, în cadrul "Primăverii arabe", încep protestele libiene împotriva regimului lui Muammar Gaddafi. Pe 17 februarie 2013 începe a 63-a ediție a Ursului de aur, unde marele premiu i-a fost acordat lui Călin Peter Netzer, pentru filmul "Poziția copilului".

Nașteri pe 17 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 17 februarie, de la matematicianul britanic James Ivory, născut pe 17 februarie 1765, sau istoricul şi filosoful francez Edgar Quinet, născut pe 17 februarie 1803, şi până la cântăreaţa română Ioana Radu, născută pe 17 februarie 1917, sau antrenorul român de gimnastică Octavian Belu, născut pe 17 februarie 1951.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 17 februarie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Rene Russo, născută pe 17 februarie 1954, baschetbalistul american Michael Jordan, născut pe 17 februarie 1963, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Răzvan Lucescu, născut pe 17 februarie 1969, actriţa americană Denise Richards, născută pe 17 februarie 1971, actorul american Jerry O'Connell, născut pe 17 februarie 1974, actorul american Joseph Gordon-Levitt, născut pe 17 februarie 1981, actriţa americană Paris Hilton, născută pe 17 februarie 1981, cântăreţul britanic Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, sau motociclistul spaniol Marc Marquez, născut pe 17 februarie 1993.

Decese pe 17 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 17 februarie. Dintre acestea amintim pe filosoful italian Giordano Bruno, decedat pe 17 februarie 1600, dramaturgul francez Moliere, decedat pe 17 februarie 1673, liderul apaş Geronimo, decedat pe 17 februarie 1909, Regele Albert I al Belgiei, decedat pe 17 februarie 1934, sau actorul american Gene Hackman, decedat pe 17 februarie 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 17 februarie, printre alţii, pe folcloristul Teodor T. Burada, decedat pe 17 februarie 1923, scriitoarea Elena Văcărescu, decedată pe 17 februarie 1947, poetul şi publicistul Miron Radu Paraschivescu, decedat pe 17 februarie 1971, sau balerinul şi coregraful Gelu Barbu, decedat pe 17 februarie 2016.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰