Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Barack Obama: "Un val de autoritarism cuprinde întreaga lume, chiar şi ţările care se credeau imune"

În cadrul unei discuții recente cu activiști pentru democrație din Ungaria și Polonia, fostul președinte Barack Obama a avertizat cu privire la "valul crescând de autoritarism care cuprinde întreaga lume", chiar și în țări considerate odată imune la erodarea libertăților.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 13:42
Barack Obama: "Un val de autoritarism cuprinde întreaga lume, chiar şi ţările care se credeau imune" Barack Obama: "Un val de autoritarism cuprinde întreaga lume, chiar şi ţările care se credeau imune" - Hepta

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Obama nu l-a menționat pe succesorul său pe nume. Dar a adoptat o poziție deschisă împotriva președintelui Donald Trump în cadrul unei serii de apariții publice din acest an, intensificându-și criticile la adresa celui de-al doilea mandat al lui Trump și exprimându-și îngrijorarea cu privire la starea politicii americane.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Comentariile au fost o mustrare voalată, dar clară, nu numai la adresa actualei administrații americane, ci și a unor lideri cu care Trump s-a aliat de la preluarea mandatului.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un susținător al ceea ce el numește "democrație iliberală" și este adesea considerat sursa de inspirație pentru strategia de guvernare a lui Trump. Orbán a devenit un favorit al conservatorilor MAGA, iar președintele l-a lăudat ca fiind un "lider foarte mare" și "un om foarte puternic".

În Polonia, între timp, un agitator aliniat partidului populist de dreapta Lege și Justiție a câștigat la limită alegerile prezidențiale din iunie, o surpriză politică care ar putea torpila eforturile guvernului centrist de a elimina moștenirea autoritarismului din țară.

Trump a încercat să trimită trupe militare în orașele conduse de democrați, împotriva voinței liderilor acestora, a îndemnat Departamentul de Justiție să formuleze acuzații împotriva rivalilor săi politici și a criticat dur judecătorii care au încercat să-i blocheze acțiunile.

Obama nu a menționat în mod specific niciunul dintre aceste exemple. Dar el a subliniat promisiunile – goale, în opinia sa – făcute de politicieni de a „reveni la cum erau lucrurile înainte”, care se apropiau foarte mult de mesajul lui Trump „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață).

În același timp, fostul președinte a recunoscut că birocrațiile sclerotice și politicienii indiferenți au contribuit, în multe feluri, la apariția unei valuri populiste la nivel global.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

barack obama autoritarism statele unite democratie donald trump
Înapoi la Homepage
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Ştiri externe » Barack Obama: "Un val de autoritarism cuprinde întreaga lume, chiar şi ţările care se credeau imune"