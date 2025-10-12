În cadrul unei discuții recente cu activiști pentru democrație din Ungaria și Polonia, fostul președinte Barack Obama a avertizat cu privire la "valul crescând de autoritarism care cuprinde întreaga lume", chiar și în țări considerate odată imune la erodarea libertăților.

Barack Obama: "Un val de autoritarism cuprinde întreaga lume, chiar şi ţările care se credeau imune" - Hepta

Obama nu l-a menționat pe succesorul său pe nume. Dar a adoptat o poziție deschisă împotriva președintelui Donald Trump în cadrul unei serii de apariții publice din acest an, intensificându-și criticile la adresa celui de-al doilea mandat al lui Trump și exprimându-și îngrijorarea cu privire la starea politicii americane.

Comentariile au fost o mustrare voalată, dar clară, nu numai la adresa actualei administrații americane, ci și a unor lideri cu care Trump s-a aliat de la preluarea mandatului.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un susținător al ceea ce el numește "democrație iliberală" și este adesea considerat sursa de inspirație pentru strategia de guvernare a lui Trump. Orbán a devenit un favorit al conservatorilor MAGA, iar președintele l-a lăudat ca fiind un "lider foarte mare" și "un om foarte puternic".

În Polonia, între timp, un agitator aliniat partidului populist de dreapta Lege și Justiție a câștigat la limită alegerile prezidențiale din iunie, o surpriză politică care ar putea torpila eforturile guvernului centrist de a elimina moștenirea autoritarismului din țară.

Trump a încercat să trimită trupe militare în orașele conduse de democrați, împotriva voinței liderilor acestora, a îndemnat Departamentul de Justiție să formuleze acuzații împotriva rivalilor săi politici și a criticat dur judecătorii care au încercat să-i blocheze acțiunile.

Obama nu a menționat în mod specific niciunul dintre aceste exemple. Dar el a subliniat promisiunile – goale, în opinia sa – făcute de politicieni de a „reveni la cum erau lucrurile înainte”, care se apropiau foarte mult de mesajul lui Trump „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață).

În același timp, fostul președinte a recunoscut că birocrațiile sclerotice și politicienii indiferenți au contribuit, în multe feluri, la apariția unei valuri populiste la nivel global.

