Bărbații americani vor fi înregistrați automat pentru recrutarea militară de la vârsta de 18 ani, ca parte a planurilor guvernamentale.

Schimbarea regulilor elimină cerința de lungă durată ca bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani să se înregistreze la Sistemul de Serviciu Selectiv (SSS), agenția guvernamentală care menține o bază de date cu bărbații care ar putea fi chemați în caz de urgență națională, relatează publicația Telegraph.

În schimb, datele lor vor fi extrase automat din surse de date federale într-un sistem care urmează să fie lansat în decembrie.

Conform noii reguli, bărbații vor fi înregistrați automat în termen de 30 de zile de la împlinirea vârstei de 18 ani.

Femeile rămân neeligibile pentru recrutare, în ciuda încercărilor repetate ale politicienilor din ultimii ani de a le include.

Cererea Statelor Unite pentru o pregătire militară sporită reflectă o tendință în Occident, Germania și Franța introducând noi forme de serviciu militar național în ultimul an.

Congresul a impus noua regulă de înregistrare automată ca parte a Legii de autorizare a apărării naționale din 2026.

Potrivit SSS, schimbarea are scopul de a reduce costurile și birocrația, dar a apărut pe fondul tensiunilor legate de angajamentele militare ale țării în timpul războiului cu Iranul. Mulți s-au întrebat dacă războiul, aflat în prezent într-un armistițiu fragil de două săptămâni, ar putea duce în cele din urmă la o recrutare militară completă.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a evitat să excludă o recrutare militară completă în martie, spunând că aceasta nu face parte din planul actual, dar că Donald Trump "își păstrează cu înțelepciune opțiunile pe masă".

Reintroducerea recrutării nu este doar de competența președintelui.

Guvernul ar trebui să adopte o legislație de modificare a Legii privind serviciul militar selectiv înainte ca orice președinte să poată începe recrutarea personalului în armată.

