Rusia a publicat imagini cu momentul desfășurării în Belarus a sistemului de rachete balistice Oreșnik

Ministerul rus al Apărării a publicat marţi pe Telegram un videoclip cu desfășurarea sistemului de rachete Oreșnik, în Belarus. Imaginile apar după acuzațiile Moscovei privind un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai.

Rusia a prezentat imagini cu ceea ce susține că este momentul desfășurării în Belarus a sistemului de rachete balistice Oreșnik, cu rază intermediară, și amplasarea oficială a acestuia "în poziție de luptă".

În comunicatul Ministerului rus al Apărării se precizează că, în Belarus, au fost create din timp toate condițiile "pentru intrarea în serviciul de luptă și pentru cazarea militarilor ruși", iar personalul unității a primit noi zone de patrulare De asemenea, se arată că specialiștii echipajelor responsabile de lansare, comunicații, pază și alimentare cu energie, precum și mecanicii sistemelor "Oreșnik", au trecut printr-un proces de intrucţie.

Deşi sistemul a fost trimis în Belarus în urmă cu câteva săptămâni, ruşii au publicat imaginile la scurt timp după ce autoritățile de la Moscova au susținut că ar fi avut loc un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin. Pe 17 decembrie, Vladimir Putin a declarat că sistemul de rachete "Oreșnik" va fi pus în serviciu de luptă până la sfârșitul anului 2025 iar Aleksandr Lukașenko a declarat pe 18 decembrie că sistemul Oreșnik se află deja în Belarus.

După negocierile dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump privind un posibil "plan de pace", ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina ar fi lansat, în noaptea de duminică spre luni, un atac asupra reședinței din Vladai a liderului rus Vladimir Putin, motiv pentru care Moscova își va "revizui poziția de negociere". Lavrov a avertizat totodată că "aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns".

Marţi, Kremlinul a amenințat că va purta discuții doar cu SUA și că își va "înăspri" poziția la negocieri. Volodimir Zelenski a respins categoric acuzațiile conform cărora Armata Ucraineană ar fi atacat una dintre reședințele lui Putin, numindu-le "minciuni clasice rusești". El susţine că Moscova încearcă să saboteze negocierile de pace, prin crearea de tensiuni în relația Ucrainei cu partenerii occidentali.

Ce este Oreşnik

Sistemul de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune "Oreșnik", capabil să transporte focoase nucleare, ar putea, teoretic, să lovească ţinte aflate la mii de kilometri distanţă, cu o marjă de eroare de doar câţiva zeci de metri. Acest tip de rachetă a fost folosit pentru prima dată la sfârşitul anului 2024, în timpul unui atac asupra unei uzine militare din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk.

Potrivit ruşilor, timpul de zbor al rachetei Oreșnik de la poligonul Kapustin Iar (regiunea Astrahan) până la sediul NATO din Bruxelles este de 17 minute, până la baza aeriană Ramstein din Germania - 15 minute, iar până la baza antirachetă din Redzikowo (Polonia) - 11 minute.

