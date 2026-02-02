Premiile Grammy 2026 au fost marcate confirmări muzicale majore, cu Bad Bunny și Kendrick Lamar drept figurile centrale ale unei ediții pline de surprize.

Anul acesta, Premiile Grammy a fost evenimentul care a adus cele mai mari surprize în materie de câștigători. Decernarea premiilor din 2026 a avut loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Nume mari din industrie au plecat acasă cu trofeele aurite ce au venit ca o confirmare a muncii grele din anul care tocmai s-a încheiat.

Principalele premii Grammy ale serii au fost acordate Oliviei Dean pentru artistul nou, lui Billie Eilish și Finneas pentru melodia anului, lui Kendrick Lamar cu SZA pentru discul anului și lui Bad Bunny pentru albumul anului.

Majoritatea celor 95 de premii au fost acordate în cadrul ceremoniei de premiere netelevizate, prezentate de Darren Criss.

Artistul Bad Bunny a intrat în istorie câștigând premiul pentru albumul anului pentru „DeBÍ TiRAR MáS FOTOS”, primul album în limba spaniolă care a câștigat premiul la această categorie de la începutul premiilor Grammy, acum 68 de ani.

Artistul portorican, care a câștigat trei premii Grammy duminică seară, va fi cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl de weekendul viitor.

Kendrick Lamar, care a dominat premiile din 2025, a doborât oficial recordul pentru cel mai premiat artist hip-hop din istoria premiilor Grammy, după un câștig total de 27 de premii. Până duminică seară, Jay-Z deținea recordul.

Înregistrarea anului - "Luther" - Kendrick Lamar cu SZA

Albumul anului - "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny

Cântecul anului - "Wildflower" - Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

Cel mai bun artist debutant - Olivia Dean

Producătorul anului (non-clasic) - Cirkut

Compozitorul anului (non-clasic) - Amy Allen

Cea mai bună interpretare pop solo - "Messy" - Lola Young

Cea mai bună interpretare pop duo/ grup - "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Cel mai bun album pop vocal - "Mayhem" - Lady Gaga

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic - "End of Summer" - Tame Impala

Cea mai bună înregistrare dance pop - "Abracadabra" - Lady Gaga

Cel mai bun album dance/ electronic - "Eusexua" - FKA Twigs

Cea mai bună înregistrare remixată - "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)" - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Cea mai bună intepretare rock - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" - Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Cea mai bună interpretare metal - "Birds" - Turnstile

Cel mai bun cântec rock - "As Alive as You Need Me to Be" - Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails)

Cel mai bun album rock - "Never Enough" - Turnstile

Cea mai bună interpretare muzică alternativ - "Alone" - The Cure

Cel mai bun album de muzică alternativ - "Songs of a Lost World" - The Cure

Cea mai bună interpretare R&B - "Folded" - Kehlani

Cel mai bun album R&B - "Mutt" - Leon Thomas

Cea mai bună interpretare rap - "Chains & Whips" - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Cel mai bun cântec rap - "TV Off" - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)

Cel mai bun album rap - "GNX" - Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare jazz - "Windows - Live" - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Cel mai bun album jazz vocal - "Portrait" - Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental - "Southern Nights" - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore

Cel mai bun cântec country - "Bitin’ List" - Tyler Childers

Cel mai bun album blues tradiţional - "Ain’t Done With the Blues" - Buddy Guy

Cel mai bun album folk - "Wild and Clear and Blue" - I’m With Her

Cel mai bun album gospel - "Heart Of Mine" - Darrel Walls, PJ Morton

Cel mai bun album pop latino - "Cancionera" - Natalia Lafourcade

Cel mai bun album musica urbana - "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

Cel mai bun album reggae - "BLXXD & FYA" - Keznamdi

Cel mai bun album muzical pentru copii - "Harmony" - FYÜTCH & Aura V

Cea mai bună copertă de album - "Chromakopia" - Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, the Creator)

Cea mai bună înregistrare de operă - "Heggie: Intelligence" - Kwamé Ryan, dirijor; Jamie Barton, J’Nai Bridges & Janai Brugger; Blanton Alspaugh, producători (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

