Video Premiile Grammy 2026. Kendrick Lamar doboară recordul stabilit de Jay-Z. Lista completă a câştigătorilor
Premiile Grammy 2026 au fost marcate confirmări muzicale majore, cu Bad Bunny și Kendrick Lamar drept figurile centrale ale unei ediții pline de surprize.
Anul acesta, Premiile Grammy a fost evenimentul care a adus cele mai mari surprize în materie de câștigători. Decernarea premiilor din 2026 a avut loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Nume mari din industrie au plecat acasă cu trofeele aurite ce au venit ca o confirmare a muncii grele din anul care tocmai s-a încheiat.
Principalele premii Grammy ale serii au fost acordate Oliviei Dean pentru artistul nou, lui Billie Eilish și Finneas pentru melodia anului, lui Kendrick Lamar cu SZA pentru discul anului și lui Bad Bunny pentru albumul anului.
Majoritatea celor 95 de premii au fost acordate în cadrul ceremoniei de premiere netelevizate, prezentate de Darren Criss.
Artistul Bad Bunny a intrat în istorie câștigând premiul pentru albumul anului pentru „DeBÍ TiRAR MáS FOTOS”, primul album în limba spaniolă care a câștigat premiul la această categorie de la începutul premiilor Grammy, acum 68 de ani.
Artistul portorican, care a câștigat trei premii Grammy duminică seară, va fi cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl de weekendul viitor.
Kendrick Lamar, care a dominat premiile din 2025, a doborât oficial recordul pentru cel mai premiat artist hip-hop din istoria premiilor Grammy, după un câștig total de 27 de premii. Până duminică seară, Jay-Z deținea recordul.
Înregistrarea anului - "Luther" - Kendrick Lamar cu SZA
Albumul anului - "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny
Cântecul anului - "Wildflower" - Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell
Cel mai bun artist debutant - Olivia Dean
Producătorul anului (non-clasic) - Cirkut
Compozitorul anului (non-clasic) - Amy Allen
Cea mai bună interpretare pop solo - "Messy" - Lola Young
Cea mai bună interpretare pop duo/ grup - "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
Cel mai bun album pop vocal - "Mayhem" - Lady Gaga
Cea mai bună înregistrare dance/ electronic - "End of Summer" - Tame Impala
Cea mai bună înregistrare dance pop - "Abracadabra" - Lady Gaga
Cel mai bun album dance/ electronic - "Eusexua" - FKA Twigs
Cea mai bună înregistrare remixată - "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)" - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
Cea mai bună intepretare rock - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" - Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Cea mai bună interpretare metal - "Birds" - Turnstile
Cel mai bun cântec rock - "As Alive as You Need Me to Be" - Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails)
Cel mai bun album rock - "Never Enough" - Turnstile
Cea mai bună interpretare muzică alternativ - "Alone" - The Cure
Cel mai bun album de muzică alternativ - "Songs of a Lost World" - The Cure
Cea mai bună interpretare R&B - "Folded" - Kehlani
Cel mai bun album R&B - "Mutt" - Leon Thomas
Cea mai bună interpretare rap - "Chains & Whips" - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
Cel mai bun cântec rap - "TV Off" - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)
Cel mai bun album rap - "GNX" - Kendrick Lamar
Cea mai bună interpretare jazz - "Windows - Live" - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
Cel mai bun album jazz vocal - "Portrait" - Samara Joy
Cel mai bun album jazz instrumental - "Southern Nights" - Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore
Cel mai bun cântec country - "Bitin’ List" - Tyler Childers
Cel mai bun album blues tradiţional - "Ain’t Done With the Blues" - Buddy Guy
Cel mai bun album folk - "Wild and Clear and Blue" - I’m With Her
Cel mai bun album gospel - "Heart Of Mine" - Darrel Walls, PJ Morton
Cel mai bun album pop latino - "Cancionera" - Natalia Lafourcade
Cel mai bun album musica urbana - "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
Cel mai bun album reggae - "BLXXD & FYA" - Keznamdi
Cel mai bun album muzical pentru copii - "Harmony" - FYÜTCH & Aura V
Cea mai bună copertă de album - "Chromakopia" - Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, the Creator)
"Heggie: Intelligence" - Kwamé Ryan, dirijor; Jamie Barton, J'Nai Bridges & Janai Brugger; Blanton Alspaugh, producători (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
