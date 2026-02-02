Trump critică premiile Grammy 2026: "Practic, imposibil de urmărit. Prezentatorul lor, un ratat total"

Donald Trump a criticat pe Truth Social, la scurt timp după încheierea transmisiunii televizate a premiilor Grammy 2026, gala ca fiind "practic imposibil de urmărit" şi calificându-l pe prezentatorul Trevor Noah drept "un ratat total" după ce acesta a aminitit în direct de prietenia lui Trump cu Jeffrey Epstein. Noah a făcut o glumă care sugera că Trump a fost oaspete pe insula lui Epstein.

"Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic imposibil de urmărit! CBS are noroc că nu mai are gunoiul ăsta în program", a scris Trump.

"Prezentatorul, Trevor Noah, oricine ar fi el, este aproape la fel de prost ca Jimmy Kimmel la premiile Oscar cu audienţă scăzută. Noah a spus, INCORECT, despre mine, că Donald Trump şi Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. GREŞIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein, nici măcar în apropiere, şi până la declaraţia falsă şi defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că am fost acolo, nici măcar de mass-media care difuzează ştiri false".

Trump a continuat: "Noah, un ratat total, ar fi bine să-şi pună ordine în gânduri şi să o facă repede. Se pare că o să-mi trimit avocaţii să-l dea în judecată pe acest MC sărac, patetic, fără talent şi drogat, şi o să-l dau în judecată pentru o sumă considerabilă. Întrebaţi-l pe Little George Slopadopolus şi pe alţii cum a decurs totul. Întrebaţi şi CBS! Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!".

Noah a adus în discuţie subiectul Trump şi Epstein după ce Billie Eilish a câştigat premiul Grammy pentru Piesa anului cu "Wildflower". Noah a făcut o glumă pe seama lui Trump, spunând: "Iată, piesa anului! Felicitări, Billie Eilish. Este un premiu Grammy pe care îl doreşte fiecare artist - aproape la fel de mult cât Trump doreşte Groenlanda. Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein nu mai este, el are nevoie de o nouă insulă pe care să se întâlnească cu Bill Clinton".

Trump şi-a îndreptat majoritatea criticilor la adresa premiilor Grammy către Noah, şi nu s-a referit la victoria istorică a lui Bad Bunny. Albumul de succes al cântăreţului, "Debí Tirar Más Fotos", este primul album în limba spaniolă care a câştigat premiul Grammy la categoria supremă. Bad Bunny a câştigat premiul Grammy cu doar o săptămână înainte de spectacolul său din pauza Super Bowl, pe care Trump l-a criticat deja în interviuri.

"Nu am auzit niciodată de el", a declarat Trump în emisiunea "Greg Kelly Reports" de la NewsMax, în octombrie, după ce Bad Bunny a fost confirmat ca artist al Super Bowl. "Nu ştiu cine este... Nu ştiu de ce fac asta. E o nebunie. Şi apoi dau vina pe un promotor pe care l-au angajat să se ocupe de divertisment - cred că este absolut ridicol".

