Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump critică premiile Grammy 2026: "Practic, imposibil de urmărit. Prezentatorul lor, un ratat total"

Donald Trump a criticat pe Truth Social, la scurt timp după încheierea transmisiunii televizate a premiilor Grammy 2026, gala ca fiind "practic imposibil de urmărit" şi calificându-l pe prezentatorul Trevor Noah drept "un ratat total" după ce acesta a aminitit în direct de prietenia lui Trump cu Jeffrey Epstein. Noah a făcut o glumă care sugera că Trump a fost oaspete pe insula lui Epstein.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 09:11
Trump critică premiile Grammy 2026: "Practic, imposibil de urmărit. Prezentatorul lor, un ratat total" Trump critică premiile Grammy 2026: "Practic, imposibil de urmărit. Prezentatorul lor, un ratat total" - Profimedia

"Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic imposibil de urmărit! CBS are noroc că nu mai are gunoiul ăsta în program", a scris Trump.

"Prezentatorul, Trevor Noah, oricine ar fi el, este aproape la fel de prost ca Jimmy Kimmel la premiile Oscar cu audienţă scăzută. Noah a spus, INCORECT, despre mine, că Donald Trump şi Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. GREŞIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein, nici măcar în apropiere, şi până la declaraţia falsă şi defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că am fost acolo, nici măcar de mass-media care difuzează ştiri false". 

Articolul continuă după reclamă

Trump a continuat: "Noah, un ratat total, ar fi bine să-şi pună ordine în gânduri şi să o facă repede. Se pare că o să-mi trimit avocaţii să-l dea în judecată pe acest MC sărac, patetic, fără talent şi drogat, şi o să-l dau în judecată pentru o sumă considerabilă. Întrebaţi-l pe Little George Slopadopolus şi pe alţii cum a decurs totul. Întrebaţi şi CBS! Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!". 

Noah a adus în discuţie subiectul Trump şi Epstein după ce Billie Eilish a câştigat premiul Grammy pentru Piesa anului cu "Wildflower". Noah a făcut o glumă pe seama lui Trump, spunând: "Iată, piesa anului! Felicitări, Billie Eilish. Este un premiu Grammy pe care îl doreşte fiecare artist - aproape la fel de mult cât Trump doreşte Groenlanda. Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein nu mai este, el are nevoie de o nouă insulă pe care să se întâlnească cu Bill Clinton".

Trump şi-a îndreptat majoritatea criticilor la adresa premiilor Grammy către Noah, şi nu s-a referit la victoria istorică a lui Bad Bunny. Albumul de succes al cântăreţului, "Debí Tirar Más Fotos", este primul album în limba spaniolă care a câştigat premiul Grammy la categoria supremă. Bad Bunny a câştigat premiul Grammy cu doar o săptămână înainte de spectacolul său din pauza Super Bowl, pe care Trump l-a criticat deja în interviuri.

"Nu am auzit niciodată de el", a declarat Trump în emisiunea "Greg Kelly Reports" de la NewsMax, în octombrie, după ce Bad Bunny a fost confirmat ca artist al Super Bowl. "Nu ştiu cine este... Nu ştiu de ce fac asta. E o nebunie. Şi apoi dau vina pe un promotor pe care l-au angajat să se ocupe de divertisment - cred că este absolut ridicol".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump grammy 2026 premiile grammy 2026
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Ştiri externe » Trump critică premiile Grammy 2026: "Practic, imposibil de urmărit. Prezentatorul lor, un ratat total"