Prima clădire de apartamente de acest tip din Franţa, proiectată pentru a menţine o temperatură interioară aproape constantă, fără să fie nevoie de încălzire sau aer condiţionat, a fost prezentată marţi, de către compania imobiliară franceză Nexity.

Cu un aspect aproape brutalist, noua clădire cu forme cubice este prima de acest fel din Franța. Designul inovator îi permite să regleze temperatura din interior fără să folosească sisteme obișnuite de încălzire sau aer condiționat.

În Lyon, compania imobiliară franceză Nexity și firma austriacă de arhitectură Baumschlager Eberle au prezentat marți un nou proiect rezidențial cu șapte etaje și 23 de apartamente, situat în cartierul Confluence, o zonă aflată într-un proces continuu de transformare.

Fără aer condiționat vara și fără încălzire iarna. Aceasta este promisiunea dezvoltatorului imobiliar. Clădirea a fost proiectată pentru a menține temperaturi interioare de 20-22°C în timpul iernii și de 26-28°C în perioadele de caniculă.

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Un concept dezvoltat în Austria

În încercarea de a găsi o soluție la criza energetică și climatică, arhitectul austriac Dietmar Eberle a conceput o clădire capabilă să folosească lumina soarelui pentru a păstra căldura în interior. Conceptul a primit numele "22-26", o referire la intervalul de temperatură pe care ar trebui să îl mențină.

Această tehnologie a cărei eficiență trebuie încă demonstrată pe deplin, se bazează pe capacitatea materialelor de construcție de a acumula și de a elibera treptat căldura.

"Materialele joacă un rol foarte important și au fost alese pentru o caracteristică pe care o au în comun, capacitatea de a stoca și de a elibera energie", a explicat Anne Speicher, directoarea agenției Baumschlager Eberle, pentru publicația franceză Vert.

"Un înveliș izolator, realizat din cărămizi Monomur (cărămizi din teracotă cu goluri în interior), beton și tencuială pe bază de var, ajută la păstrarea căldurii sau a răcorii în locuințe", explică publicația franceză.

Căldura este păstrată în pereți și podele, care sunt de două ori mai groase decât media din Franța. Acestea au 61 de centimetri, față de aproximativ 30 de centimetri în cazul construcțiilor obișnuite.

Două straturi de cărămizi cu goluri, între care se află izolație din vată de sticlă, oferă clădirii un aspect masiv. În același timp, ferestrele amplasate în nișe adânci sunt protejate de lumina directă a soarelui.

Conceptul se bazează și pe o proiectare atentă a clădirii, dar și pe un sistem automat de jaluzele, controlat de mai mulți senzori.

Jaluzelele din lemn, instalate în fiecare apartament, se deschid și se închid automat pentru a aerisi locuința, în funcție de "temperatură, umiditate, calitatea aerului și condițiile meteorologice", explică Nexity într-un comunicat de presă.

"Locatarii le pot controla și manual. Sistemele auxiliare de încălzire, obligatorii prin lege, pornesc doar în condiții meteorologice extreme sau după perioade lungi în care locuințele nu au fost ocupate", precizează compania.

Căldura produsă de locatari ajută la încălzirea apartamentelor

Datorită izolației foarte bune, apartamentele păstrează inclusiv căldura produsă de corpul uman.

"Noi suntem caloriferele locuinței, noi și activitățile pe care le desfășurăm", a explicat Cédric Hatat, director de program în cadrul Nexity Auvergne Bourgogne, pentru postul francez BFM Business.

Căldura produsă atunci când locatarii gătesc, fac duș sau folosesc aparate electrice rămâne, de asemenea, în interiorul apartamentelor.

Potrivit directoarei generale Nexity, Véronique Bédague, această soluție ar putea reduce facturile la energie cu 80%. În cazul unui apartament cu trei camere, economia ar ajunge la aproximativ 380 de euro pe an.

Cu toate acestea, fiecare apartament este dotat cu sisteme de încălzire și ventilație mecanică cu dublu flux, așa cum prevede legislația franceză.

Dezvoltatorul susține că respectarea acestor cerințe, inclusiv racordarea clădirii la sistemul centralizat de încălzire al orașului, a dus la creșterea costurilor de construcție cu 15%.

Tehnologia ar reduce consumul de energie cu 73%

Tehnologia ar trebui să reducă și consumul de energie necesar pentru menținerea unei temperaturi confortabile cu 73%. În plus, emisiile de carbon ar putea scădea cu 65% pe o perioadă de 50 de ani.

Costurile ridicate de construcție ar putea împiedica extinderea proiectului. Firma austriacă de arhitectură a construit deja două clădiri de tip "22-26" în Elveția și Germania, însă proiectul din Lyon este primul realizat în Franța.

Cu toate acestea, costurile mari de construcție ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea de a dezvolta astfel de clădiri pe scară largă.

"Acest proiect nu poate fi reprodus la scară largă", a declarat pentru Vert Renaud Payre, consilier ecologist în cadrul administrației metropolitane din Lyon.

"Costul materialelor, sistemul extrem de sofisticat de automatizare a locuințelor pe care se bazează. Conceptul 22-26 este pur și simplu prea complex pentru a deveni un model obișnuit în construcții", a explicat acesta.

Potrivit lui Payre, proiectul a fost conceput mai degrabă ca un exemplu de locuință sustenabilă, care să încurajeze și dezvoltarea lanțurilor locale de aprovizionare.

Reducerea consumului de energie al locuințelor

Consilierul ecologist consideră că renovarea clădirilor existente rămâne cea mai bună soluție pentru reducerea consumului de energie al locuințelor.

"Desigur, poți prelua anumite tehnici sau idei de aici, dar, în condițiile actuale, nu poți transforma o clădire prin care intră curentul într-una eficientă energetic doar cu ajutorul unor sisteme de automatizare de ultimă generație, foarte scumpe", a declarat Payre pentru Vert. Chiar și așa, conceptul a atras interesul și în alte orașe.

Compania Nexity intenționează să finalizeze în 2028 construcția unui proiect similar, de tip "22-26", în La Garenne-Colombes, în apropiere de Paris.

Noua clădire va avea 80 de apartamente și va reprezenta un alt proiect experimental, menit să testeze eficiența acestei soluții de construcție.