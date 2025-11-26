Flăcări uriaşe şi coloane masive de fum negru au acoperit un cartier rezidenţial din Hong Kong. Un incendiu de proporţii a cuprins mai multe blocuri zgârie nori. Patru oameni au murit în incendiu, alţi cel puţin 8 sunt răniţi.

Oamenii s-au adunat pe o pasarelă din apropiere și au privit îngroziți cum fumul gros și înecăcios se ridică deasupra clădirilor. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte cel puţin 8 sunt rănite. Potrivit presei din Hong Kong, una dintre persoanele decedate era pompier, dar acest lucru nu a fost confirmat momentan de către autorități.

Zeci de autospeciale de pompieri și ambulanțe au fost aliniate pe drumul de sub complex, potrivit Reuters, care citează mai mulți martori. Departamentul de Pompieri a declarat că încă nu are o cifră exactă a persoanelor care ar putea fi încă în interior.

Incendiul s-a răspândit rapid pe schelele de bambus

Incendiul a izbucnit în complexul rezidențial Wang Fuk Court din Tai Po. Acesta este format din opt blocuri, cu aproape 2.000 de unități locative. Mai multe turnuri au schele din bambus pe exterior.

Incendiul, care a izbucnit la ora locală 14:51, s-a răspândit rapid pe schelele de bambus amplasate în jurul clădirilor, conform primelor rapoarte.

Hong Kong este unul dintre ultimele locuri din lume unde bambusul este încă folosit pe scară largă pentru schele în construcții.

Departamentul de Transport din Hong Kong a precizat că, din cauza incendiului, o întreagă secțiune a drumului Tai Po, una dintre cele două autostrăzi principale din Hong Kong, a fost închisă, iar autobuzele sunt deviate.

