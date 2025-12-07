Bolojan, criticat la Târgul de Carte: "Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic"
Ilie Bolojan a fost criticat la Târgul de Carte Gaudeamus de la Romexpo de către un român. Șeful Executivului a apărut camuflat cu şapcă, a răsfoit câteva cărţi, iar la final a optat să cumpere "Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial", scris de Jim Sciutto.
„Domnul prim-ministru, bună ziua! Ce faceți, cumpărați cărți? Aveți bani de cărți? Că noi nu mai avem bani de nimic!”, a fost abordat premierul de către unul dintre vizitatorii Târgului, potrivit Gândul.
Ilie Bolojan a încercat să ignore întrebarea și a încercat să se eschiveze, însă românul a insistat. „Ce faceți, domnule prim-ministru, nu vreți să vorbiți cu mine? Nu vreți o discuție onestă despre România? Despre ce se întâmplă în țară?”.
„Puteți să aveți bun-simț?”, a fost replica lui Ilie Bolojan, vizibil iritat de insistență.
Ilie Bolojan s-a întors din vizita oficială la Viena.
