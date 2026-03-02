Keir Starmer nu cedează în faţa criticilor lui Trump: "Schimbarea regimului poate veni din cer"

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a afirmat, luni, că SUA nu vor utiliza bazele militare britanice din Cipru împotriva Iranului, după ce una dintre ele a fost lovită de o dronă iraniană. Starmer a respins criticile președintelui Donald Trump și a declarat că nu crede că o încercare de a înlătura conducerea Iranului prin bombardamente aeriene, fără o invazie terestră, ar funcționa. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Marea Britanie nu s-a alăturat atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, relatează Reuters, citat de News.ro.

Prim-ministrul Keir Starmer şi-a apărat acţiunile din Orientul Mijlociu, respingând criticile preşedintelui Donald Trump la adresa Marii Britanii pentru că nu s-a alăturat atacurilor împotriva Iranului şi afirmând că deciziile sale au fost ghidate de lege şi de "interesul naţional". Într-un discurs adresat parlamentului, Starmer a declarat că a fost determinat să permită utilizarea "limitată" a bazelor militare britanice de către SUA, duminică, după ce britanicii au fost atacaţi "imprudent" de drone şi rachete iraniene, dar a rămas ferm pe poziţia sa de a nu se alătura "atacurilor ofensive" asupra Iranului lansate sâmbătă.

"Acest guvern nu crede că schimbarea regimului (poate veni) din cer", a declarat Starmer luni în faţa parlamentarilor britanici, subliniind că acţiunea militară are nevoie de o bază legală şi de un "plan viabil şi bine gândit, cu un obiectiv care poate fi atins".

"Acestea sunt principiile pe care le-am aplicat în decizia de a nu mă implica în atacurile ofensive ale SUA şi Israelului", a explicat Starmer, după ce o operaţiune militară comună a SUA şi Israelului l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Articolul continuă după reclamă

"Lecţiile istoriei ne-au învăţat că, atunci când luăm astfel de decizii, este important să stabilim că există o bază legală pentru acţiunile Regatului Unit", a declarat Starmer în Camera Comunelor.

Starmer anunţase anterior că Marea Britanie a acceptat solicitarea SUA de a permite utilizarea bazelor militare britanice pentru lovituri "defensive" asupra stocurilor de rachete iraniene. "Nu sunt pregătit să angajez personalul nostru militar în acţiuni, dacă nu sunt sigur că ceea ce fac este legal", a punctat Starmer.

Primul atac care a afectat o ţară din Uniunea Europeană

Atacul cu o dronă Shahed asupra bazei britanice de la Akrotiri, Cipru, în noaptea de duminică spre luni, a fost primul care a afectat o ţară din Uniunea Europeană de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat de atacurile americano-israeliene de sâmbătă. Acest atac a stârnit îngrijorări puternice din partea guvernului cipriot, care a indicat că intenţionează să solicite garanţii din partea Londrei că bazele britanice situate pe teritoriul său vor fi utilizate numai în scopuri umanitare. Vorbind în după-amiaza zilei de luni în Parlament, premierul britanic Keir Starmer a dat asigurări că aceste baze "nu sunt utilizate şi nu vor fi utilizate de Statele Unite".

Pe de altă parte, prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat luni că uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a determinat Iranul să atace ţinte militare şi economice într-un mod "nesăbuit" în regiune. Moartea lui Khamenei "nu va opri Iranul să lanseze aceste atacuri", a avertizat Starmer în faţa parlamentului. "De fapt, abordarea lor devine şi mai imprudentă şi mai periculoasă pentru civili", a arătat el.

Confruntat cu opinii contradictorii în Marea Britanie, Starmer a trebuit să gestioneze apelurile din partea stângii de a condamna acţiunea SUA şi a Israelului, în timp ce, din partea dreptei, liderul populist al Reform UK, Nigel Farage, l-a criticat pentru că nu le-a acordat sprijinul său. "Nu am fost implicaţi în atacurile iniţiale împotriva Iranului şi nu ne vom alătura acţiunilor ofensive acum. Dar, în faţa barajului de rachete şi drone al Iranului, vom proteja poporul nostru din regiune", a declarat Starmer în faţa unui parlament tăcut.

"Preşedintele Trump şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia noastră de a nu ne implica în atacurile iniţiale, dar este datoria mea să judec ce este în interesul naţional al Marii Britanii. Asta am făcut şi rămân la această decizie", a declarat Keir Starmer.

Starmer avertizează asupra "greşelilor din Irak"

Anterior, Trump a declarat pentru Daily Telegraph că, în opinia sa, Marea Britanie a aşteptat prea mult pentru a permite Washingtonului să utilizeze bazele sale în operaţiunile împotriva Iranului. Într-un interviu publicat luni, Trump a spus că Starmer pare "îngrijorat de legalitatea" atacurilor.

"Probabil că asta nu s-a mai întâmplat niciodată între ţările noastre", a spus Trump despre dezacordul dintre ei, adăugând că schimbarea de poziţie a lui Starmer a venit după "prea mult timp".

Fost avocat pentru drepturile omului, Starmer şi-a promovat de mult timp angajamentul "ferm" faţă de dreptul internaţional.

Purtătorul de cuvânt al lui Starmer a declarat că relaţiile bilaterale cu Statele Unite şi Trump rămân puternice. "Marea Britanie şi SUA sunt aliaţi fideli, aşa cum au fost de multe decenii", a declarat purtătorul de cuvânt reporterilor. "Atacul asupra bazei Akrotiri din Cipru nu a fost o reacţie la vreo decizie pe care am luat-o. Conform evaluării noastre, drona a fost lansată înainte de anunţul nostru", a precizat el. Instalaţia a fost lovită la câteva ore după ce Starmer a anunţat că a autorizat Statele Unite să utilizeze bazele britanice împotriva Iranului în scopuri "defensive".

În parlament, el a spus că nu doreşte să repete greşelile comise în timpul invaziei Irakului în 2003, când Marea Britanie s-a alăturat acţiunii SUA de a-l înlătura pe Saddam Hussein, justificată prin afirmaţii false că ţara avea arme de distrugere în masă. „Cu toţii ne amintim greşelile din Irak şi am învăţat din ele. Orice acţiune a Regatului Unit trebuie să aibă întotdeauna o bază legală şi un plan viabil, bine gândit”, a spus Starmer.

Sâmbătă, SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului, în urma cărora a fost ucis liderul suprem Ali Khamenei, iar Trump a declarat că Starmer ar fi trebuit să aprobe de la început utilizarea de către americani a bazei aeriene Diego Garcia, importantă din punct de vedere strategic. Duminică seara, Starmer a declarat că a acceptat cererea SUA de a utiliza baza în orice atac "defensiv" împotriva ţintelor iraniene.

El a afirmat că acest lucru este esenţial pentru a apăra cei 300.000 de britanici care se află în regiune, unde Iranul a lovit hoteluri şi aeroporturi cu rachete şi drone în ţările din Golf care găzduiesc baze americane.

Dar el a fost imediat acuzat de partidele de opoziţie că a făcut o nouă schimbare radicală de poziţie în cadrul unui mandat de prim-ministru presărat cu astfel de schimbări în materie de politică şi că a dat un răspuns imediat "sincer patetic" la atacurile asupra Iranului – acuzaţii pe care Starmer le-a negat.

Trump a declarat că este "util" faptul că SUA vor putea acum să lanseze operaţiuni din Diego Garcia, dar a spus că este "foarte dezamăgit de Keir" pentru acordul încheiat de Starmer cu privire la suveranitatea Insulelor Chagos, unde se află baza.

Luni, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că scopul atacurilor asupra Iranului nu este schimbarea regimului, după ce anterior preşedintele Donald Trump a insistat pentru schimbarea regimului, însă a părut apoi să dea înpoi în primele sale declaraţii despre operaţiunea din Iran făcute de la Casa Albă. "Când vom termina, preluaţi controlul asupra guvernului vostru. Va fi al vostru. Aceasta va fi probabil singura voastră şansă pentru generaţii întregi", declarase Trump în weekend adresându-se iranienilor, ceea ce luni nu a mai făcut.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰