Ilie Bolojan face prima vizită, ca premier, în Republica Moldova. Când este programată

Premierul Ilie Bolojan se pregăteşte să meargă într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Autorităţile de la Chişinău şi Bucureşti pregătesc agenda vizitei care va avea loc sâmbătă, 23 august.

Vizita lui Ilie Bolojan în Republica Moldova este prima în calitate de prim-ministru al României. Programul va include o serie de activităţi desfăşurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Discuţiile se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

