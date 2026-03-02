În plin discurs despre ofensiva din Iran și despre militarii americani decorați cu Medalia de Onoare, președintele Donald Trump a schimbat brusc registrul și a început să vorbească despre perdele, pereți modernizați și viitoarea sală de bal de la Casa Albă. Liderul american a lăudat lucrările de renovare, despre care spune că vor transforma clădirea într-un spațiu "spectaculos", și a glumit că zgomotul șantierului o deranjează pe soția sa, Melania Trump.

Trump a întrerupt discursul despre Iran pentru a vorbi despre renovările de la Casa Albă: "Va fi spectaculos" - Profimedia

Președintele american Donald Trump și-a întrerupt discursul de luni despre război și despre militarii care au primit Medalia de Onoare pentru a vorbi despre modificările pe care le face la Casa Albă, potrivit The Guardian. După ce a oferit o actualizare a situației din Iran, el i-a întrebat pe cei care asistau la discurs dacă le place modul în care arată pereții modernizați ai clădirii. El s-a referit la perdelele clădirii și a lăudat modernizările din jurul său.

De la Iran la perdelele de la Casa Albă

Renovările vor crea "cea mai frumoasă sală de bal din lume", a spus Donald Trump.

"Îmbunătățim clădirea. Va fi ceva spectaculos", a mai spus el adăugând că proiectul este înainte de termen și sub buget, scrie CNN.

De asemenea, Trump a dezvăluit că soția sa este deranjată de zgomotul făcut în timpul lucrărilor de la Casa Albă. Prima doamnă Melania Trump "nu este încântată" de ciocănitul care durează toată ziua, a declarat președintele.

"Dar când aud acel sunet, acel sunet frumos în spatele meu, înseamnă bani. Așa că îmi place, dar soția mea nu este încântată", a glumit Donald Trump.

Proiect controversat: demolarea Aripii de Est

Ulterior, el a revenit la discuția despre operațiunea militară și eroii americani de război.

Controversata demolare a Aripii de Est a Casei Albe a început în octombrie. Acolo, Trump vrea să construiască un spațiu mare pentru evenimente care să semene cu interioarele aurite ale cluburilor sale private.

Președintele a fost implicat personal în detaliile proiectului, de la planurile etajului până la selecția marmurei. Viitoarea clădire va avea o suprafață estimată la aproximativ 8.000 de metri pătrați, potrivit arhitectului Shalom Baranes. Clădirea principală a Casei Albe are doar 5.000 de metri pătrați.

