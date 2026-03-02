Antena Meniu Search
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită și-a oprit activitatea după un atac cu drone

Grupul petrolier saudit Aramco a oprit operațiunile la cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, la Ras Tanura, pe coasta Golfului Persic, după un atac cu drone în zonă, potrivit Bloomberg.

de Alexandru Badea

la 02.03.2026 , 11:31
Contractele futures pentru motorină au crescut după anunțul închiderii rafinăriei, un furnizor important de diesel.

Aramco a oprit luni, ca măsură de precauție, instalația de la Ras Tanura, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, în timp ce evaluează pagubele. La rafinărie a izbucnit un incendiu „limitat”, provocat de resturile rezultate în urma interceptării a două drone care vizau instalația, a anunțat agenția oficială de presă saudită. Focul a fost ținut sub control, potrivit acelorași surse. Compania nu a comentat.

Prețul petrolului a explodat

Contractele futures pentru motorină tranzacționate pe ICE au crescut cu peste 20%, cea mai mare creștere intraday din martie 2022, în timp ce petrolul tranzacționat la Londra se aprecia cu aproximativ 10%, până aproape de 80 de dolari pe baril.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat în weekend, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a lansat sute de rachete și drone asupra unor țări din regiune, ca represalii. Un atac asupra unor infrastructuri energetice majore reprezintă un scenariu de coșmar pentru piețele petroliere, în condițiile în care traficul maritim prin importanta Strâmtoare Ormuz este deja aproape blocat pe fondul creșterii tensiunilor.

Rafinăria Ras Tanura este un furnizor-cheie de combustibili pentru transport, precum motorina, pentru cumpărătorii din Europa și produce, în cantități mai mici, benzină. În apropiere se află și cel mai mare terminal de export al Aramco pentru țiței și produse petroliere, care include rezervoare de stocare, dane portuare și puncte de încărcare offshore.

