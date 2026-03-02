Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus trimiterea celor mai buni experți ucraineni în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu, dacă liderii din regiune îl vor convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează Bloomberg.

Zelenski propune ajutor contra dronelor iraniene în schimbul unui armistițiu cu Putin - Sursa: Profimedia

După patru ani de invazie la scară largă, Ucraina a dezvoltat o expertiză unică în neutralizarea dronelor, multe dintre ele de tip Shahed, fabricate în Iran și folosite frecvent în atacurile asupra teritoriului ucrainean. Potrivit lui Zelenski, aceleași drone sunt acum utilizate în atacuri asupra unor state din Orientul Mijlociu, precum Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită.

"Aș sugera următorul lucru: liderii din Orientul Mijlociu au relații foarte bune cu Rusia. Ei pot cere rușilor să implementeze un armistițiu de o lună", a declarat Zelenski într-un interviu telefonic acordat pentru Bloomberg, de la Kiev.

În cazul instaurării unei încetări temporare a focului, Ucraina ar putea trimite "cei mai buni operatori de interceptare a dronelor" pentru a ajuta statele din regiune să își protejeze populația civilă. Armistițiul ar putea dura o lună, două luni sau chiar două săptămâni, a adăugat liderul ucrainean.

Articolul continuă după reclamă

Propunerea vine după ce mai multe orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, au fost vizate în weekend de atacuri cu drone și rachete iraniene, lansate ca represalii pentru loviturile militare americane și israeliene în urma cărora ar fi fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, alături de alți oficiali de rang înalt.

În trecut, Rusia a respins în mod repetat apelurile președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu în Ucraina, în contextul eforturilor Washingtonului de a negocia un acord de pace, iar rămâne neclar dacă Vladimir Putin ar accepta o astfel de propunere acum.

Luni, liderul rus a purtat mai multe convorbiri telefonice cu lideri ai statelor din Golf afectate de atacurile iraniene, inclusiv Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova se află „în contact permanent cu conducerea iraniană”.

"Cu siguranță, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar au relații bune, în special economice, cu Putin", a spus Zelenski, adăugând că Ucraina ar putea oferi sprijin similar și Israelului.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰