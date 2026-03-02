Antena Meniu Search
Marea Britanie ia în considerare evacuarea tuturor britanicilor din Golf, pe fondul operaţiunii din Iran

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat luni că echipa sa analizează toate opțiunile, inclusiv evacuarea, pentru a ajuta sute de mii de cetățeni britanici să părăsească țările din Golf, care sunt acum vizate de Iran.

de Simona Moloiu

la 02.03.2026 , 11:09
Se estimează că 300.000 de cetățeni britanici locuiesc în țările din Golf, iar 102.000 de persoane din regiune și-au înregistrat prezența la guvernul britanic de la începutul atacurilor de sâmbătă, relatează Reuters.

Întrebată dacă plănuiește o evacuare din aceste țări, Cooper a spus că oficialii pun la punct "sisteme de sprijin".

"Lucrăm la fiecare opțiune posibilă", a declarat ea pentru Sky News. "Trebuie să recunoaștem și amploarea acestui lucru, precum și faptul că există încă atacuri în desfășurare."

Articolul continuă după reclamă

"Deocamdată, cetățenii britanici ar trebui să urmeze sfaturile locale și să se adăpostească", a spus Cooper, adăugând că dorește ca spațiul aerian să fie redeschis.

Între timp, ea a spus că departamentul său a trimis echipe de desfășurare rapidă în regiune pentru a lucra cu industria turismului.

Cooper a confirmat, de asemenea, că o dronă iraniană fără pilot a lovit pista unei baze a Forțelor Aeriene Regale Britanice de la Akrotiri, Cipru, dar nu a oferit alte detalii.

