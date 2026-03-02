Președintele american Donald Trump a fost fotografiat luni la Casa Albă, în timpul unui discurs în care a vorbit despre ofensiva SUA în Iran și a oferit distincţii militarilor americani, având o pată roșie vizibilă pe partea dreaptă a gâtului. Apariția vine după alte imagini recente în care liderul de la Washington prezenta vânătăi pe mâini, situații care au generat speculații privind starea sa de sănătate.

Trump, surprins cu o pată roșie pe gât în timpul discursului despre războiul din Iran - Profimedia

Trump a participat la ceremonia organizată la Casa Albă pentru acordarea Medaliei de Onoare, unde a susținut un discurs în care a oferit o actualizare privind operațiunile militare din Iran, potrivit Forbes.

Mai multe fotografii realizate în timpul evenimentului surprind o pată roșiatică pe partea dreaptă a gâtului președintelui. Pata avea un aspect asemănător unei iritații, scrie sursa citată.

Episoade anterioare: vânătăi pe mâini, puse pe seama strângerilor de mână

Nu este prima dată când apar semne vizibile pe corpul președintelui în timpul aparițiilor publice. În trecut, Trump a fost fotografiat cu vânătăi pe mâini. Consilierii săi au explicat atunci că acestea ar fi fost cauzate de frecventele strângeri de mână din cadrul evenimentelor oficiale, deşi în presă s-au vehiculat eventuale probleme de sănătate ale liderului de la Casa Albă.

Forbes precizează că a solicitat un punct de vedere din partea Casei Albe în legătură cu imaginile apărute. Până la momentul publicării articolului, administrația americană nu a oferit un răspuns oficial.

