Trump, surprins cu o pată roșie pe gât în timpul discursului despre războiul din Iran

Președintele american Donald Trump a fost fotografiat luni la Casa Albă, în timpul unui discurs în care a vorbit despre ofensiva SUA în Iran și a oferit distincţii militarilor americani, având o pată roșie vizibilă pe partea dreaptă a gâtului. Apariția vine după alte imagini recente în care liderul de la Washington prezenta vânătăi pe mâini, situații care au generat speculații privind starea sa de sănătate.

de Denisa Gheorghe

la 02.03.2026 , 21:35
Trump, fotografiat cu semn vizibil pe gât la ceremonia Medaliei de Onoare, în timp ce vorbea despre Iran Trump, surprins cu o pată roșie pe gât în timpul discursului despre războiul din Iran - Profimedia

Trump a participat la ceremonia organizată la Casa Albă pentru acordarea Medaliei de Onoare, unde a susținut un discurs în care a oferit o actualizare privind operațiunile militare din Iran, potrivit Forbes.

Mai multe fotografii realizate în timpul evenimentului surprind o pată roșiatică pe partea dreaptă a gâtului președintelui. Pata avea un aspect asemănător unei iritații, scrie sursa citată.

Episoade anterioare: vânătăi pe mâini, puse pe seama strângerilor de mână

Nu este prima dată când apar semne vizibile pe corpul președintelui în timpul aparițiilor publice. În trecut, Trump a fost fotografiat cu vânătăi pe mâini. Consilierii săi au explicat atunci că acestea ar fi fost cauzate de frecventele strângeri de mână din cadrul evenimentelor oficiale, deşi în presă s-au vehiculat eventuale probleme de sănătate ale liderului de la Casa Albă.

Forbes precizează că a solicitat un punct de vedere din partea Casei Albe în legătură cu imaginile apărute. Până la momentul publicării articolului, administrația americană nu a oferit un răspuns oficial.

Denisa Gheorghe
