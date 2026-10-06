Bruxellesul amână cu un an normele privind emisiile de metan, însă doar pentru exportatorii din afara UE

Bruxelles-ul amână cu un an normele privind emisiile de metan, însă doar pentru producătorii din afara UE care vor să vândă petrol și gaze pe piața europeană. Preşedinta CE, Ursula von der Leyen, speră se evite astfel presiuni suplimentare asupra prețurilor.

Comisia Europeană vrea să acorde companiilor care exportă în UE combustibili fosili o amânare cu un an a normelor legate de emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant, a anunțat Ursula von der Leyen.

Cine a cerut măsura

"Le vom acorda exportatorilor încă un an de flexibilitate în privința normelor privind metanul. Astfel prevenim costuri suplimentare într-un moment de criză", a transmis în Parlamentul European șefa Executivului comunitar.

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Concesia a fost făcută în speranța că va evita prețuri și mai mari la energie, în contextul problemelor de aprovizionare puse pe seama războiului din Iran și a crizei din Orientul Mijlociu.

Potrivit regulamentului UE, importatorii de gaze și petrol din UE trebuie să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan asociate cu aprovizionarea lor, începând din ianuarie 2027, pentru a limita scurgerile.

Conform Bloomberg, măsura vine după presiuni făcute de un grup de 12 guverne UE, dar și din partea industriei și a marilor exportatori de energie. Unele țări, precum Cehia și Italia, au solicitat o amânare de trei ani.

SUA, cel mai mare furnizor de gaze naturale lichefiate din Europa, dar și Qatar, Algeria sau Nigeria au cerut relaxarea regulilor, spunând că, în caz contrar, ar exista riscuri de aprovizionare.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a trimis recent Ursulei von der Leyen o scrisoare în care a propus exact amânarea cu un an a normelor comunitare privind emisiile de metan, care urmau să se aplice importurilor de petrol și gaze în UE.

Regulamentul mai fusese relaxat o dată de Comisia Europeană, în luna iulie. Atunci, Comisia a recomandat statelor membre să nu aplice, timp de trei ani, amenzi importatorilor de petrol și gaze care nu respectă regulile.

Pe cine avantajează concesia

Cei mai avantajați de noua concesie sunt producătorii și exportatorii de petrol și gaze din afara UE care vând pe piața europeană.

În plus, Comisia Europeană a anunțat că va lansa un dialog strategic privind rafinăriile europene, tot ca să reducă costurile. În următoarele luni, Bruxelles-ul va propune măsuri pentru majorarea ponderii energiei electrice în consumul total de energie.

"Cu toții simțim aceste costuri mai ridicate. Companiile sunt sub o presiune ridicată. Oamenii au dificultăți cu achitarea facturilor și aceste evoluții s-ar putea intensifica, pe măsură ce se apropie iarna. Așadar, trebuie să acționăm acum", a mai spus von der Leyen.

Ea a cerut statelor membre UE să folosească la maximum actuala legislație și prioritățile politice pentru a ține sub control creșterea prețurilor, inclusiv reglementări mai flexibile privind ajutorul de stat și extinderea energiei regenerabile.

ONG-urile de mediu s-au opus vehement slăbirii acestui regulament. "Regulamentul european privind metanul nu este la originea costurilor energiei în Europa, iar amânarea implementării sale nu va aduce nicio reducere a prețurilor. Reducerea emisiilor de metan este cea mai rapidă modalitate de a evita condițiile meteorologice extreme. Revizuirea regulamentului european privind metanul nu este doar inutilă, ci și contraproductivă", a subliniat Kim O'Dowd de la ONG-ul Environmental Investigation Agency.

Metanul este al doilea cel mai mare factor de încălzire globală, după dioxidul de carbon.