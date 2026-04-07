Canada vrea în UE: Tot mai mulți canadieni sunt deschişi la această idee, arată un sondaj

Tot mai mulți canadieni sunt deschiși la ideea ca țara lor să se apropie de Uniunea Europeană și chiar iau în calcul aderarea, pentru a reduce dependența de SUA. Potrivit unui sondaj publicat recent, factorii care au contribuit la acest rezultat sunt amenințările și atitudinea ostilă a președintelui american Donald Trump față de țara lor și de alte state. Ideea ca Ottawa să adere la Uniunea Europeană a fost evocată recent de ambele părți ale Atlanticului.

Sondajul, realizat online între 22 și 26 martie de Spark Advocacy, pe un eșantion format din 4.000 de oameni, indică faptul că 25% dintre respondenți consideră aderarea Canadei la UE "o idee bună", în timp ce 58% spun că merită cel puțin explorată. Doar 17% dintre canadienii intervievați de Spark Advocacy au indicat că potențiala aderare a Canadei la UE este o "idee proastă".

Împărțiți în funcție de afilierea politică, o majoritate a liberalilor, conservatorilor, social-democraților și naționaliștilor din Quebec sunt în favoarea luării în considerare a aderării la UE. Cea mai puternică opoziție față de această idee este concentrată în rândul conservatorilor, 33% dintre ei afirmând că este o idee proastă. Dar, chiar și printre alegătorii Partidului Conservator din Canada, 17% spun că ar fi o idee bună, iar 50% susțin luarea în considerare a acesteia.

Mai mult, 64% dintre cei chestionați au declarat că ieșirea Regatului Unit din UE a fost "o greșeală". Bruce Anderson, director de strategie la Spark Advocacy, a explicat că "ostilitatea constantă a lui Trump față de NATO a contribuit la alimentarea dorinței canadienilor pentru un viitor în care alegerile administrației SUA au un impact mai mic" asupra canadienilor.

"Canadienii își văd țara ca fiind mai bine poziționată, având acces la vânzarea produselor noastre pe piețele globale și cred că suntem mai capabili să abordăm amenințările la securitate și problemele globale, cum ar fi schimbările climatice, atunci când lucrăm cu alte țări", a apreciat Anderson.

Ideea ca Ottawa să adere la Uniunea Europeană a fost evocată recent de ambele părți ale Atlanticului. La conferința Europe 2026 de la Berlin, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că UE atrage tot mai multe țări candidate, precum Islanda, și a sugerat că "poate, la un moment dat, și Canada" ar putea adera. Comentariul a stârnit râsete și aplauze în sală.

Parlamentul European a adoptat luna trecută un raport care cere aprofundarea relațiilor cu Canada. Eurodeputații au subliniat că este "probabil cea mai europeană țară din afara Europei". Aceeași idee a fost susținută și de premierul canadian Mark Carney, în prima sa vizită în Europa după preluarea mandatului, în martie 2025, când a promis diversificarea relațiilor externe, dincolo de SUA. Totuși, Carney a respins ideea aderării propriu-zise la UE, declarând că își dorește relații mai strânse, dar nu statut de membru.

