Merz a izbucnit în lacrimi la redeschiderea unei sinagogi. Promite să lupte împotriva antisemitismului

Luni, cancelarul german Friedrich Merz s-a arătat vizibil emoționat, până la lacrimi, evocând responsabilitatea Germaniei în Holocaust. Cu acest prilej, el a promis să lupte împotriva antisemitismului, la ceremonia de redeschidere a unei sinagogi istorice din München.

Guvernul german va face "tot ce este în (puterea sa) pentru a le permite evreilor şi evreicelor să trăiască, să celebreze şi să studieze fără frică în toată Germania", a declarat Merz, cu o kippa pe cap, într-un discurs în sinagoga renovată.

"Din 7 octombrie (...) asistăm la un nou val de antisemitism, sub forme vechi şi noi", a deplâns el, invocând impactul valurilor de migraţie asupra acestui fenomen. "O parte dintre persoanele venite în Germania în ultimele decenii au fost socializate în ţări unde antisemitismul este aproape o doctrină de stat, unde ura faţă de Israel este insuflată copiilor", a declarat Merz.

În Germania, un număr record de 6.236 de crime şi delicte antisemite au fost înregistrate în 2024, aproape de trei ori mai multe decât în 2022. Aproape jumătate (48%) au fost atribuite extremei drepte.

Cu ochii umezi şi vocea tremurândă, Merz a evocat Noaptea de Cristal din noiembrie 1938, când sinagoga, inaugurată cu şapte ani mai devreme, a fost distrusă de nazişti. Acest pogrom nu a fost "decât preludiul (...) la crima împotriva umanităţii numită Holocaust", la a cărui combatere "marea majoritate" a germanilor "nu a ajutat", a spus el.

Merz a avut dificultăţi în a reda cuvintele istoricei şi filosoafei evreice germane Hannah Arendt, care definea "răul radical" ca fiind "ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple". Sinagoga de pe Reichenbachstrasse fusese redeschisă după înfrângerea nazistă, dar nu a fost utilizată timp de două decenii după construcţia unui nou lăcaş de cult.

Din cauza responsabilităţii sale istorice în timpul Holocaustului, Germania a fost până acum unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului. Dar tonul Berlinului faţă de Israel s-a înăsprit în ultimele luni, pe măsură ce situaţia umanitară din Fâşia Gaza s-a deteriorat dramatic, notează AFP.

