Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat luni că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte ca părți din teritoriul său să rămână în afara controlului Kievului într-un viitor acord de pace cu Rusia, corelând astfel de concesii cu perspectivele țării de a adera la Uniunea Europeană.

Cancelarul Germaniei susține că Ucraina ar putea fi nevoită să accepte concesii teritoriale Rusiei

"La un moment dat, Ucraina va semna un acord de încetare a focului; la un moment dat, sperăm, un tratat de pace cu Rusia. Atunci s-ar putea ca o parte din teritoriul Ucrainei să nu mai fie ucrainean", le-a spus Merz studenților de la Carolus-Magnus-Gymnasium din Marsberg, un oraș din Renania de Nord-Westfalia, luni, conform Reuters.

"Dacă președintele (Volodimir) Zelenski dorește să comunice acest lucru propriei populații și să obțină o majoritate pentru aceasta și trebuie să organizeze un referendum pe această temă, atunci trebuie să le spună în același timp oamenilor: 'V-am deschis calea către Europa'", a adăugat Merz.

Progresul Kievului în aderarea la UE fusese blocat de premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, dar înfrângerea sa în alegerile de la începutul acestei luni a stârnit speranțe că Ucraina poate trece la etapa următoare. Ucraina are în prezent statutul de candidat oficial la UE.

Merz a avertizat însă împotriva creșterii speranțelor pentru o aderare rapidă, spunând că Ucraina nu poate adera la bloc în timp ce se află în război și trebuie mai întâi să îndeplinească criterii stricte, inclusiv cele privind statul de drept și combaterea corupției.

"Zelenski a avut ideea de a adera la UE la 1 ianuarie 2027. Acest lucru nu va funcționa. Nici măcar 1 ianuarie 2028 nu este realist", a spus Merz.

El a propus pași intermediari, cum ar fi roluri de observator pentru Ucraina în instituțiile UE, despre care a spus că s-au bucurat de o largă aprobare din partea liderilor europeni la summitul lor de săptămâna trecută din Cipru, la care a participat Zelenski.

Uniunea Europeană a aprobat săptămâna trecută un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acoperind majoritatea nevoilor sale până în 2027, însă blocul comunitar rămâne divizat în ceea ce privește ritmul negocierilor de aderare.

