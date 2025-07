Cântăreaţa Connie Francis, cunoscută pentru melodia Pretty Little Baby, virală pe TikTok, a murit la 87 de ani

"Cu adâncă durere şi cu o tristeţe extremă vă informez despre decesul dragei mele prietene Connie Francis aseară", a scris pe Facebook Ron Roberts, preşedintele Concetta Records, o casă de discuri deţinută de Francis şi managerul ei de drepturi de autor. "Ştiu că Connie ar fi de acord ca fanii ei să fie printre primii care află de această veste tristă", a continuat el. "Mai multe detalii vor urma mai târziu". Francis le-a spus fanilor ei în martie că se află într-un scaun cu rotile "pentru a evita o presiune nejustificată asupra unui şold dureros şi problematic" şi că face terapie.

Într-o postare pe Facebook din 2 iulie, Francis a declarat că se află în spital pentru a fi supusă unor teste "pentru a determina cauza (cauzele) durerii extreme" cu care se confruntă. În aceeaşi zi, Francis a anunţat că a fost internată la terapie intensivă şi a fost transferată într-o cameră privată. Ultima sa actualizare a fost pe 4 iulie, când le-a urat fanilor săi un 4 iulie fericit, adăugând: "Astăzi mă simt mult mai bine după o noapte bună".

Cine a fost Connie Francis

Cântăreaţa pop americană a fost una dintre vocalistele de top de la sfârşitul anilor '50 şi începutul anilor '60, datorită vocii sale impunătoare, dar dulci. A fost cunoscută mai ales pentru hituri precum "Who's Sorry Now" şi "Where the Boys Are".

Născută Concetta Rosemarie Franconero, ea a crescut într-o familie italo-americană din New Jersey. A participat adesea la concursuri de talente şi concursuri de frumuseţe, cântând cu vocea, dar şi cântând la acordeon, aşa cum a descris în autobiografia sa din 1984, "Who's Sorry Now?"

Anul trecut, piesa sa din 1962, "Pretty Little Baby", a revenit în fruntea clasamentelor după ce a devenit virală pe TikTok. Francis a postat pe Facebook despre succesul ei viral, scriind în mai: "Mulţumesc TikTok şi membrilor săi pentru primirea minunată şi atât de neaşteptată a înregistrării mele din 1961 "Pretty Little Baby". Am aflat prima dată când Ron m-a sunat să mă anunţe că am avut "un hit viral". Evident că nu sunt la curent cu terminologia din statisticile muzicale actuale, răspunsul meu iniţial a fost să întreb: "Ce este asta?"", mai spunea ea atunci.

